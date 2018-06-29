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Dicas da Nanda

O plástico é tendência. Aposte sem medo

Fernanda Trindade te ensina como apostar nos looks com esse material, que está fazendo a cabeça das famosas e fashionistas

Publicado em 29 de Junho de 2018 às 16:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2018 às 16:37
Chanel apresentou a tendência nas passarelas Crédito: Reprodução/Instagram
O que muitas vezes foi sinônimo de breguice, durante muitos anos, hoje é moderno! Detalhes em plástico e acrílico são tendência para os acessórios desta temporada. Os sapatos já são peça certa no guarda roupa das fashionistas, inclusive as botas. Agora as bolsas, acessórios e até joias entraram nessa moda e estão super em alta.
O plástico invadiu as produções das famosas Crédito: Pinterest
Pra quebrar os looks mais pesados de inverno, essa tendência pode ser uma boa ideia! Plásticos são cool. Eles se adaptam em diferentes outfits, conseguem ser neutros e, ao mesmo tempo, fashion com pegada fun. Além disso, são versáteis e conseguem espaço em qualquer estilo. Seja em looks mais discretinhos à composições poderosas, temos sempre a opção de dar um up com o material. Ainda não se convenceu com essa febre? Então confira as fotos e entenda porque a plastic fever agora é chic!

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