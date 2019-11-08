Novembro Azul Diabetes alerta a população sobre os riscos da doença

Teste de glicemia para diabético; diabetes Crédito: Shutterstock

Em todo o mundo, o mês de novembro é dedicado à conscientização e esclarecimento da população não só sobre o câncer de próstata, mas também sobre o Diabetes. O Novembro Azul Diabetes, como também é conhecido, tem seu ponto alto no dia 14, quando é celebrado o Dia Mundial do Diabetes. O Brasil ocupa o quarto lugar no ranking dos países com mais diabéticos no mundo, e a doença é a terceira causa de morte entre as brasileiras, e a quarta entre os homens de nosso país.

Para se ter uma ideia, pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que, entre 2008 a 2018, houve um aumento de 24% no número de brasileiros diabéticos com mais de 18 anos. Para piorar o cenário, 14 milhões de pessoas são pré-diabéticas e, se nada for feito, elas irão aumentar essa estatística nos próximos anos.

Mas o que explica esse aumento da prevalência de diabetes? Segundo a endocrinologista Flavia Tessarolo, o crescimento da obesidade é um fator importante:

"Nos últimos 40 anos, temos observado o crescimento progressivo da obesidade em todo mundo. No Brasil, mais da metade da população está acima do peso normal. Sabemos que sobrepeso e obesidade são fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 2, que corresponde a 90% dos casos. Sedentarismo e maus hábitos alimentares contribuem para esse cenário", destaca ela.

A especialista pontuou ainda que os brasileiros precisam saber que mais de 50% dos casos de diabetes tipo 2 podem ser evitados. "Para isso, é preciso controlar o peso, praticar atividade física regular e se alimentar de forma saudável".

O diagnóstico, segundo Flavia Tessarolo, costuma vir tarde. "Quando fazemos o diagnostico de diabetes tipo 2, em grande parte das vezes, o diabético viveu pelo menos oito anos com a doença sem saber, e muitas vezes as complicações crônicas já estão presentes no diagnóstico. Por isso, todos devem realizar exames de rotina para diagnóstico precoce, principalmente quem tem fatores de risco da doença. Para quem é diabético, manter o controle adequado da glicose, previne o aparecimento de complicações e melhora a qualidade de vida, completa.

O diagnóstico precoce e controle adequado da doença são fundamentais para evitar as complicações crônicas da doença, que incluem: