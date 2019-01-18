Na onda da harmonização, vinho combina até com pipoca

As pipocas saborizadas foram criadas para combinar com diversos rótulos de vinhos Crédito: Marcelo Prest

Combinar comidas e bebidas para que o gosto delas fique ainda melhor, aproveitando um contraste entre elas. Basicamente, essa é a técnica da harmonização, que busca um equilíbrio entre os sabores, para que um não se sobressaia ao outro. Normalmente, com esse equilíbrio, é criado um terceiro sabor.

Na hora de consumirmos vinhos, por exemplo, é muito comum associarmos com certos tipos de queijos. Mas há quem faça harmonizações inusitadas. A arte de harmonizar pode, muitas vezes, fugir do padrão vinho e queijo, e ir muito além: como é o caso da combinação vinho e pipoca. Já pensou?

Quem está ousando e apostando nesse mercado, é a empresária Mara Barcelos, da Pipocando. Após reuniões com sommeliers, empresários do ramo do vinho e professores de gastronomia, ela colocou em prática a ideia de harmonizar pipocas saborizadas com a bebida.

Após quatro meses de estudos com profissionais renomados, surgiram pipocas gourmet especiais para serem harmonizadas com vinhos. Para cada pipoca, há um tipo específico de vinho para harmonizar. “A ideia foi minha. Vi a necessidade de fazer diferente. Comecei a correr atrás, fechei parceria com especialistas e demos início ao experimento. Com o tempo fomos aperfeiçoando”, comenta.

Depois dos estudos realizados, chegaram na harmonização ideal. A pipoca gourmet sabor alho, pimenta e tomilho, combina com o vinho Tamaya Estate Chardonnay 2016. Já a pipoca gourmet sabor socol, vai bem com o vinho Dádivas Pinnot 2016. A pipoca ao pesto, recomenda-se o vinho Agnus Merlot 2016. E a pipoca sabor castanha, combina com o vinho Sol Fa Soul Moscato.

Quando vemos algum produto diferente no mercado, é normal que cause estranheza. E com essa combinação um tanto quanto inusitada, não foi diferente. “A princípio as pessoas ficaram um pouco desconfiadas. Mas depois que experimentaram, viram que o sabor realmente era muito bom”, explica Mara.

Quem se surpreendeu com a combinação, foi a administradora de empresas, Silvanete Rodrigues Carvalho. “Fiquei surpresa com essa harmonização porque não é uma iguaria que você pensa em combinar. Quando como pipoca logo penso em refrigerante. Mas eu amei essa inovação”, relata.

Cachaça e chocolate

Se engana quem pensa que cachaça foi feita apenas para ser tomada sem degustar. Por incrível que pareça, essa bebida, que geralmente apresenta um teor alcoólico maior que as demais, pode muito bem harmonizar com o doce mais desejado: o chocolate.

Quem teve essa sacada foi o Pedro Henrique De Moraes Cellia, da cachaça Princesa Isabel. Durante uma viagem, embarcando para São Paulo, comprou chocolate meio amargo e resolveu tomar uma cachaça. “Me surpreendi com o sabor. Foi muito por acaso. Acho que funcionou pelo fato da cachaça ter marcantes notas de mel, chocolate, baunilha e canela”, explica.

A dentista Lívia Borges Barbosa provou e aprovou essa combinação. “A princípio achei a combinação inusitada. Primeiro você come um pedaço de chocolate, depois dá um gole da cachaça. A mistura é surpreendente e incrível. Essa combinação casa perfeitamente”, relata.