Modelo do Bairro da Penha brilha em desfile na França

Mariana Barcelos desfila no 10 anos de Simon Porte Jacquemus Crédito: Reprodução/ Instagram jacquemus

Os campos de lavanda em Valensole, no Sul da França, tomaram conta do Instagram. Tudo porque o estilista francês Simon Porte Jacquemus, resolveu comemorar seus 10 anos com um desfile num cenário belíssimo. E, entre tantos modelos, quem chamou a atenção na passarela foi a capixaba Mariana Barcelos, de 16 anos. "Participar desse desfile foi algo incrível. Foi muito especial e importante para mim, que comecei a modelar faz pouco tempo. Nunca imaginei fazer um desfile desses com pouco tempo de carreira", disse a jovem da França.

Criada no Bairro da Penha, em Vitória, ela é filha de uma mãe com ascendência árabe e pai é de origem portuguesa. A capixaba é considerada a new face mais famosa do Brasil. Já desfilou para grifes Hermès, Lavin, Miu Miu, Chanel, Kenzo. "Esse mês, ela fez campanha para a Calvin Klein e Gian Battista Valli. Mariana é o verdadeiro sucesso, começou a modelar esse ano em fevereiro. No último São Paulo fashion Week fez nove desfiles", conta o agente Moisés Nascimento.

Mariana é uma das poucas modelos brasileiras a estrear internacionalmente em uma marca de peso. Foi na semana de moda de Milão, em fevereiro deste ano, que desfilou com exclusividade para Prada, uma das marcas mais importantes do prêt-à-porter. "Meu sonho nunca foi desfilar necessariamente para a Prada, mas sim crescer na minha carreira. Foi inacreditável, é como se eu estivesse vivendo em um sonho".





Mariana Barcelo Crédito: Chrystian Henrique

DESFILE

Comemorando 10 anos de sua marca, Simon Porte Jacquemus retornou ao Sul da França, para apresentar coleção inspirada nas obras de David Hockney, Paul Cézanne e Jean Lurçat. Na passarela, as roupas que imprimem o DNA da mulher francesa e circulam da praia à cidade ganharam perfume 80's e foram arrematadas por acessórios, como as mini bags transformadas em colares e os chapéus de palha.

A atriz Bruna Marquezine estava na primeira fila, usando um vestido listrado da marca recém-saído das passarelas, integrante da coleção Outono-Inverno deste ano. Bruna ainda escolheu uma bolsa de palha de R$ 7,3 mil e sandália de salto de madeira. O acessório, aliás, já havia sido escolhido por ela ao participar do lançamento da collab de Sasha Meneghel com a uma marca de joias.



