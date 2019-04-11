Moda festa, rendas e show de Elba Ramalho agitam o 2º dia de Minas Trend

Desfile Raquel de Queiroz Crédito: Sebastião Jacinto Jr

A segunda noite de Minas Trend, em Belo Horizonte, teve moda festa, renda, couro e o show da cantora Elba Ramalho, que encerrou a 24º edição do evento fashion. A cantora paraibana foi a atração do desfile da estilista Raquel de Querioz, cantando seus principais sucessos acompanhada de um sanfoneiro.

Desfile Raquel de Queiroz Crédito: Sebastião Jacinto Jr

Na passarela, a típica moda festa mineira. Muito brilho, bordado, transparência, plumas - em vestidos longos, curtos e macacões.

Desfile Alagoas Crédito: Sebastião Jacinto Jr

O dia começou com o desfile de um coletivo de marcas de Alagoas, que mostraram um pouco da moda local em acessórios, biquínis, roupas e joias, num desfile em homenagem à obra Vidas Secas, do escritor alagoano Graciliano Ramos.

Desfile de Patrícia Mota Crédito: Sebastião Jacinto Jr

Já Patrícia Motta voltou seu olhar para o processo de cura, apresentando uma coleção inspirada nos elementos da natureza. Peças em rechilieu, couro, crochê, vestidos, jaquetas em shapes estruturados chamaram a atenção do público.

Desfile Denise Valadares Crédito: Sebastião Jacinto Jr