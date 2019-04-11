Moda festa, rendas e show de Elba Ramalho agitam o 2º dia de Minas Trend

A segunda noite de Minas Trend, em Belo Horizonte, teve moda festa, renda, couro e o show da cantora Elba Ramalho, que encerrou a 24º edição do evento fashion. A cantora paraibana foi a atração do desfile da estilista Raquel de Querioz, cantando seus principais sucessos acompanhada de um sanfoneiro.
Na passarela, a típica moda festa mineira. Muito brilho, bordado, transparência, plumas - em vestidos longos, curtos e macacões.
O dia começou com o desfile de um coletivo de marcas de Alagoas, que mostraram um pouco da moda local em acessórios, biquínis, roupas e joias, num desfile em homenagem à obra Vidas Secas, do escritor alagoano Graciliano Ramos.
Já Patrícia Motta voltou seu olhar para o processo de cura, apresentando uma coleção inspirada nos elementos da natureza. Peças em rechilieu, couro, crochê, vestidos, jaquetas em shapes estruturados chamaram a atenção do público.
A estilista Denise Valadares voltou no tempo e trouxe de volta à cena os babados, os volumes e as camadas característicos da década de 1980 e também o boho-romântico dos anos 70. Destaque para as pedrarias bordadas em quase todas as peças.