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Semana de Moda

Moda festa, rendas e show de Elba Ramalho agitam o 2º dia de Minas Trend

O evento contou com desfiles de estilistas mineiros e de um coletivo de marcas de Alagoas

Publicado em 11 de Abril de 2019 às 15:59

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

11 abr 2019 às 15:59
Desfile Raquel de Queiroz Crédito: Sebastião Jacinto Jr
A segunda noite de Minas Trend, em Belo Horizonte, teve moda festa, renda, couro e o show da cantora Elba Ramalho, que encerrou a 24º edição do evento fashion. A cantora paraibana foi a atração do desfile da estilista Raquel de Querioz, cantando seus principais sucessos acompanhada de um sanfoneiro.
Desfile Raquel de Queiroz Crédito: Sebastião Jacinto Jr
Na passarela, a típica moda festa mineira. Muito brilho, bordado, transparência, plumas - em vestidos longos, curtos e macacões. 
> Veja todas as novidades em moda da feira de negócios do Minas Trend
Desfile Alagoas Crédito: Sebastião Jacinto Jr
O dia começou com o desfile de um coletivo de marcas de Alagoas, que mostraram um pouco da moda local em acessórios, biquínis, roupas e joias, num desfile em homenagem à obra Vidas Secas, do escritor alagoano Graciliano Ramos.
> Minas Trend: cores realçam a beleza no próximo verão
Desfile de Patrícia Mota Crédito: Sebastião Jacinto Jr
Já Patrícia Motta voltou seu olhar para o processo de cura, apresentando uma coleção inspirada nos elementos da natureza. Peças em rechilieu, couro, crochê, vestidos, jaquetas em shapes estruturados chamaram a atenção do público. 
> Confira as tendências de moda para o verão no 1º dia de Minas Trend
Desfile Denise Valadares Crédito: Sebastião Jacinto Jr
A estilista Denise Valadares voltou no tempo e trouxe de volta à cena os babados, os volumes e as camadas característicos da década de 1980 e também o boho-romântico dos anos 70. Destaque para as pedrarias bordadas em quase todas as peças. 

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