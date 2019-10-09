Microfisioterapia: a técnica que promete combater dores e doenças

Mulher em sessão de fisioterapia: a microfisioterapia é cada vez mais usada no tratamento de dores e algumas doenças Crédito: Javier Sánchez Mingorance/Freepik

Ramo da fisioterapia, a microfisioterapia é cada vez mais usada no tratamento de dores e algumas doenças. A técnica identifica pontos que já são “conhecidos” do corpo. Sabe aquela dorzinha que vira e mexe vai e volta? É justamente para isso.

O especialista detecta determinados pontos durante a sessão, buscando assim identificar quais locais sofreram traumas. Na sequência, realiza toques mais suaves para que o corpo sinalize os problemas, trabalhando posteriormente a memória para aquele trauma.

O fisioterapeuta utiliza ainda a técnica para descobrir possíveis doenças emocionais. A partir de então, é o próprio corpo que começa a “se descobrir” e cuidar. Por isso, são poucas sessões, com intervalos mais longos entre uma e outra. Depois, é só fazer uma espécie de “manutenção”, procurando o fisioterapeuta a cada seis meses ou um ano.

A microfisioterapia pode ser feita até em crianças. O trabalho promete ajudar no tratamento de diversos diagnósticos, como depressão, alergia, as “ites” (bronquite, sinusite, rinite), ansiedade, hiperatividade e até mesmo fibromialgia.

Segundo os profissionais, não há contraindicações. Entretanto, é preciso procurar um especialista no assunto. Afinal, mesmo parecendo ser uma técnica mais suave, apresenta resultados ao ativar as pequenas células do corpo.