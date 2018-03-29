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Mesa de festa tem dono? Saiba como agir nessas situações

A nossa colunista Luciana Almeida te ajuda a como agir em algumas situações desconfortáveis em festas.

Publicado em 29 de Março de 2018 às 15:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2018 às 15:28
Saiba como agir em situações desconfortáveis em festas Crédito: Monkey Business Images
 
"Como agir quando em um evento com mesas para convidados, sem lugares marcados, algumas pessoas monopolizam as mesas e impedem os convidados de se sentarem dizendo que o lugar está reservado? Acho muito deselegante"
Ser convidado para um evento é, antes de qualquer coisa, receber uma pequena homenagem dos anfitriões. Mas algumas pessoas, realmente, perdem a noção do limite e da diferença entre ser um convidado e ser o dono da mesa.
Em alguns eventos, algumas mesas são destinadas a família ou a algum convidado que terá o direito de escolher os seus pares. Mas, em situações normais onde as mesas estão ali simplesmente para acomodar os convidados é, extremamente, deselegante alguém monopolizar os lugares para privilegiar os seus conhecidos. Ninguém comprou a mesa. Por isso, os lugares são de quem chegar primeiro.
Vejo, em muitos eventos, convidados negando a outros convidados o direito de sentarem com a desculpa de que estão esperando alguém, quando na verdade, deveriam praticar o acolhimento e aproveitar o momento para fazerem novas conexões. Entendo ser normal guardar um lugar para alguém que está estacionando um carro ou já chegando, mas bloquear todos os lugares em uma mesa é, simplesmente, uma grande falta de consideração, uma atitude antipática e grosseira que, na maioria das vezes, é cometida por pessoas que se acham muito finas e elegantes. Estranho, né?
Até a próxima!

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