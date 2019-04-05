Mercado de óculos aposta em novidades para atrair consumidor em 2019

Mercado de óculos aposta em novidades para atrair consumidores e crescer em 2019 Crédito: Reprodução/ Instagram @marchoneyewear

Quem é apaixonado por óculos - seja solar ou de grau - pode comemorar. Uma centena de novidades promete chegar às lojas nos próximos meses e fazer a cabeça dos consumidores. Os lançamentos para o ano 2019 estão sendo apresentados na Expo Óptica Brasil, o maior evento óptico do país, em São Paulo.

Não importa se são de grifes poderosas, como Chloé, Diane Von Furstenberg, Calvin Klein, Hugo Boss, Salvatore Ferragamo, Lacoste, ou mais populares, os óculos estão cada vez mais estilosos. A principal aposta é no tamanho médio e nas lentes coloridas. "É uma tendência global do mercado óptico. O óculos é um acessório de destaque e as lentes agora vêm nas cores verde, amarelo, rosa e lilás, por exemplo", explica Maria Julia Falcão, gerente de marketing da Marchon, fabricante e distribuidora de óculos de sol.

Outras apostas são nos materiais. Seja no aço ou acetato, as armações estão mais leves. Algumas, chegam a pesar 6 gramas. Os formatos chegam nos mais variados estilos, redondos, quadrados, cestavado ou em forma de flor. Para deixar as armações ainda mais fashion, os modelos agora têm pinturas e sobreposições.

O mercado brasileiro continua no radar de investimentos das empresas estrageiras. Tanto que participam da feira companhias da Alemanha, Argentina, Coréia do Sul, Itália, China, EUA, Líbano e República Tcheca.

O QUE VAI BOMBAR

Revista.Ag foi conferir a Expo Óptica Brasil, da Associação Brasileira da Indústria Óptica (Abióptica). Atrás das principais novidades do setor, afoi conferir a Expo Óptica Brasil, da Associação Brasileira da Indústria Óptica (Abióptica).

As lentes coloridas vão continuar como tendência forte Crédito: guilherme sillva

As lentes com cores chegam com tudo. Verde, Rosa, Amarelo, lilás... tem para todos os gostos e marcas. Essa é um tendência global. As marcas Chloé, Lacoste e Calvin Klein apostam.

Gerard Piquet traz sua grife para o Brasil Crédito: Reprodução/ Instagram @kypers_eyewear

O jogador de futel Gerard Piqué traz suas armações para o Brasil. Coloridas, feitas de aço e leves, as peças da Kypers tem tudo para conquistar os também fãs de Shakira, esposa do jogador.

Os modelos mais leves vem de diferentes formas, como esse da Modo, que pesa apenas 6 gramas Crédito: guilherme sillva

As armações chegam cada vez mais leves. A marca italiana Modo produz armações que pesam 6 gramas. Elas são feitas de acetato e titânio.

Óculos em formato de flor é a novidade que promete bombar Crédito: guilherme sillva

Além das sobreposições, as armações também chegam com pinturas ou em diversos formatos, como os de flores.