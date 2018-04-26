Maquiadores ensinam a fazer o delineado perfeito

Aprenda a fazer o delineado perfeito Crédito: Felipe Mantovani

O delineado dos olhos está presente em quase todas as maquiagens mais glamourosas. O problema é que muita gente acaba deixando essa proposta de lado, justamente por achar que o traço só pode ser usado em dias de festa, o que não é verdade, segundo especialistas no assunto. Para eles, o traçado é super democrático, versátil e pode, sim, ser usado no dia-a-dia e no ambiente de trabalho.

Delineados Asa de anjo, clássico e gráfico Crédito: Mateus almeida/ Priscilla Lessa

O traçado surgiu nos anos 20 com as mulheres egípcias, como um traço mais largo cobrindo praticamente toda a pálpebra, porém, de lá pra cá, diferentes adaptações foram feitas e hoje em dia existem diferentes estilos. "Tem o esfumado, o clássico e, criado mais recentemente, o "asa de anjo", que pode ser incluído no estilo dos delineados gráficos", comentou o maquiador Mateus Almeida.

Os delineados podem compor diferentes estilos de maquiagens Crédito: Felipe Mantovani

Esse tipo de make para o olho pode ser usado de diferentes maneiras. Segundo o beauty artist Felipe Mantovani, para uma maquiagem clean e elegante para ser usada durante o dia, é possível usar um traçado fino e delicado, combinado com cílios postiços e muito rímel. Já para as maquiagens destinadas a festas e eventos noturnos, os mais grossos são os mais indicados.

Algumas dicas facilitam o processo de aplicação do delineador. O maquiador André Menezes explica como preparar o olho para a aplicação do produto, além de adiantar quais são os tipos de delineadores no mercado e suas especificidades:

Fazer o esboço do traço

Usando um lápis de olho é possível esboçar o traço na pálpebra. "Para finalizar o delineado, você também pode ressaltá-lo contornando-o com corretivo, aplicado com um pincel" comentou André.

Deixar a mão "firme" para aplicação do produto

Procure não tremer a mão, apoiando-a na bochecha ou apoie o cotovelo sobre alguma superfície. O maquiador indica usar os delineadores em caneta, que facilitam na hora da aplicação, ou usar um pincel. A dica é limpá-los bem antes de fazer o traçado.

Os produtos variam em textura e fixação, por isso é importante saber a diferença entre cada um deles:

Delineador líquido

Pode ser encontrado facilmente, a preços acessíveis no mercado. Permite traços finos e precisos, além de possuir boa pigmentação.

Caneta delineadora

A caneta é conhecida por oferecer maior precisão na hora de fazer o delineado, por conta de seu formato.

Delineador em Gel

Geralmente utilizado por maquiadores profissionais, atualmente ele está se popularizando, podendo ser fácil de encontrar em lojas de cosméticos. Possui uma textura cremosa e precisa de um pincel para sua aplicação.

Kajal

Como uma alternativa ao delineador comum, o kajal é parecido com um lápis de olho, porém possui textura cremosa.