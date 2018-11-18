Manteiga ghee: vale apostar nela?

Manteiga Ghee Crédito: Reprodução

Amplamente utilizada na culinária indiana, a manteiga ghee vem conquistando cada vez mais adeptos entre os intolerantes à lactose e as pessoas que buscam uma alimentação mais saudável.

Devido ao processo ao qual é submetida, a manteiga ghee é considerada mais pura do que a manteiga convencional em virtude do processo de clarificação.

A manteiga é submetida a uma fervura que culmina na separação (e retirada) de parte dos resíduos lácteos e proteicos, resultando somente na parte gordurosa da manteiga, explica a nutricionista Camila Gomes.

Esse processo a torna uma boa opção para quem é intolerante à lactose. Contudo, essa indicação pode mudar dependendo do grau de intolerância do paciente.

ALERGIAS

Embora a manteiga seja pobre em proteínas, ainda contém um número suficiente para causar reações alérgicas. Portanto, as pessoas com intolerância severa devem ter cuidado com a manteiga ou evitá-la por completo, defende o nutricionista Bruno Reisen Christ.

Além de ser mais puro, esse produto também possui propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, tem fácil digestão e é fonte de vitamina A.

Em razão desses atributos, diz a nutricionista Rayanne Pimentel, a manteiga ghee é uma boa opção para quem possui alguma inflamação no corpo ou busca uma alimentação mais saudável.

Foi por esse motivo que a farmacêutica Raigna Vasconcelos optou pelo produto. Embora eu não seja intolerante à lactose, optei por substituir óleo pela ghee no preparo dos alimentos. Considero uma boa opção por ser antioxidante e livre de lactose, frisa ela.

Mas esqueça o uso caso o objetivo seja emagrecer. Não vale a substituição para esse fim, uma vez que ela é muito mais calórica (por porção) do que a manteiga comum, alerta Bruno. Pela mesma razão, ela também é contraindicada para quem tem colesterol alto.

Sua maior desvantagem , contudo, é o preço: pode custar de R$ 20 a R$ 50, uma embalagem de 200 gramas, o que faz com que a maioria das pessoas que não são intolerantes à lactose optem por utilizar a manteiga comum.

EM CASA

Mas a boa notícia é que dá pra fazer o processo de clarificação em casa. Basta comprar uma manteiga de boa qualidade e ir fervendo em fogo baixo. Começará a subir fumaça e espuma. Retire a espuma, porque é ela que contém as impurezas. E você terá a sua manteiga clarificada feita em casa, orienta Rayanne.

"OURO LÍQUIDO: TIRE SUAS DÚVIDAS

O que é

É uma versão de manteiga mais pura e livre de lactose e toxinas.

Quais as diferenças entre a manteira comum e a ghee?

A manteiga ghee passa por um processo de purificação chamado de clarificação, que retira as impurezas do produto.

A quem é indicada

Aos intolerantes à lactose e ao que estão buscando uma alimentação mais saudável.

Contraindicações

É contraindicado a quem tem o colesterol elevado ou tem o objetivo de perder peso.

As vantagens...

A manteiga ghee tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, fácil digestão e é fonte de vitamina A.

E as desvantagens...

É mais calórica do que a manteiga normal e tem um preço elevado.

Preço médio

A embalagem de 200g pode custar, no mercado, de R$ 20 a R$ 50.

Clarificando em casa