Mais de 50 pares de sapatos foram criados para filme sobre Elton John

Frame de Rocketman Crédito: Reprodução/ Facebook

O filme Rocketman, que reproduzirá a vida do cantor Elton John, precisou não só mergulhar nos aspectos pessoais e profissionais do cantor como também em seu estilo. Para o longa-metragem, que estreia em 30 de maio, o figurinista Julian Day teve a responsabilidade de recriar alguns dos figurinos mais emblemáticos do britânico, que também são extravagantes.

Em um vídeo divulgado nesta segunda-feira, 6, pela Paramount Pictures, Day conta quais foram suas principais inspirações e revela algumas informações de bastidores.

"Eu amei o figurino de Yellow Brick Road. E obviamente me inspirei em O Mágico de Oz. Por isso o terno azul com sapatos de pedras vermelhas feitos com cristais Swarovski. A camisa é feita de tecido prateado, assim como o Homem de Lata, e tem um chapéu de palha assim como o Espantalho. O casaco de pele falsa representa o Leão", conta o figurinista. Ele disse ainda que mais de 50 pares de sapatos e mais de 50 óculos foram criados para o filme.

O ator Taron Egerton, que dá vida e voz a Elton John no filme, considera que o figurino foi fundamental para a construção do personagem. "O processo de me tornar o Elton John e desenvolver seu estilo foi libertador. Julian Day é o figurinista mais brilhante com quem já trabalhei. Além de um grande colaborador, ele entende a relação entre o figurino e os artistas", diz.