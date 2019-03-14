Louis Vuitton lança sua primeira linha de perfumes sem gênero

A grife francesa Louis Vuitton acaba de elevar o nível da moda genderless - sem gênero - ao patamar dos aromas. E com a nova linha “Les Colognes”, a marca lança seus primeiros perfumes sem gênero.

O lançamento conta com três aromas: "Sun Song", mistura veranil de flor de laranjeira, cítricos e almíscar; "Cactus Garden", um mix de mate, bergamota e erva-cidreira; e "Afternoon Swim", uma mistura de laranja, mexerica e tangerina. A coleção foi criada por Jacques Cavalier Belletrud - mestre perfumista. Além disso, a grife convidou o artista californiano Alex Israel para fazer um conjunto de bolsas específicas para carregar as fragrâncias.