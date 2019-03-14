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Aromas sem definição

Louis Vuitton lança sua primeira linha de perfumes sem gênero

O lançamento é chamado de "Les Colognes" e conta com três aromas inspirados na califórnia

Publicado em 

14 mar 2019 às 18:15

Publicado em 14 de Março de 2019 às 18:15

A linha Les Colognes da Louis Vuitton Crédito: divulgação
A grife francesa Louis Vuitton acaba de elevar o nível da moda genderless - sem gênero - ao patamar dos aromas. E com a nova linha  “Les Colognes”, a marca lança seus primeiros perfumes sem gênero. 
O lançamento conta com três aromas: "Sun Song", mistura veranil de flor de laranjeira, cítricos e almíscar; "Cactus Garden", um mix de mate, bergamota e erva-cidreira; e "Afternoon Swim", uma mistura de laranja, mexerica e tangerina. A coleção foi criada por Jacques Cavalier Belletrud - mestre perfumista. Além disso, a grife convidou o artista californiano Alex Israel para fazer um conjunto de bolsas específicas para carregar as fragrâncias. 
Cases especiais feitos pelo artista Alex Israel Crédito: divulgação
A linha deve estar disponível nas lojas a partir de 14 de abril. 

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