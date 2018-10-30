Joias, bijuterias e coleção inspirada no Algarve no 1º dia de Minas Trend

Desfile Sindijoias Crédito: Agência Fotosite

A apresentação das seis marcas associadas ao Sindijoias/MG na 23° no Minas Trend, em Belo Horizonte, foram inspiradas no poema "O convite à viagem", de Charles Baudelaire. Com styling de Bianca Perdigão, a apresentação mostrou um momento de fantasia em meio ao caos. "Em um dos trechos, esse poema fala: 'Lá, tudo é ordem, nitidez, luxo, calma e languidez'. E essas são as palavras chaves pra esse desfile. A gente abre e fecha com o caos, uma confusão das seis marcas juntas. Ao mesmo tempo, temos essa calma de todas as modelos em uma ordem do preto e a languidez das modelagens fluídas. Quando a modelo passa na nossa frente, vemos a nitidez da peça e o luxo das jóias, do dourado", explicou.

Desfile Sindijoias Crédito: Agência Fotosite

As marcas se encontram, ainda, na tendência do dourado, da resina e do esmaltado. Já as cores, ficaram na paleta de terrosos, vermelho, verde lima e rosa queimado.

Desfile Alagoas Crédito: Agência Fotosite

O segundo desfile da noite levou à passarela mineira marcas alagoanas de acessórios, vestuário, jóias e bijuterias. Lagoas: do amanhecer ao entardecer, fez uma celebração da cultura de Alagoas através de uma paleta de cores que representa um dia inteiro em meio as belezas naturais do estado. Representando a manhã, os tons de palha e rosê, que iluminam águas terrosas. Para a tarde, nuances de verde escuro. Ao cair a noite, o preto. O desfile mostrou em suas peças a representação da riqueza, cultura e um pouco do estilo de vida de um povo conhecido pela alegria.

Desfile de Victor Dzenk Crédito: Agência Fotosite

Fazer com que a mulher sinta-se plena com a cultura rica de nossos ancestrais. Essa foi a ideia de Victor Dzenk ao homenagear a mulher Luso-Brasileira em sua nova coleção, que mostrou na passarela as belezas do Algarve em uma visita a Portugal.

Desfile de Victor Dzenk Crédito: Agência Fotosite

Estampas florais, decotes profundos, tapeçaria Arraiolo com formas geométricas e tons vibrantes, listrado com cores fortes e marcantes, releituras do azulejo, da cortiça e do animal print floral marcaram presença na passarela.

Desfile de Victor Dzenk Crédito: Agência Fotosite

A cartela de cores contou também com nude, vermelho, bordeaux, cinza chumbo e verde. Já os tecidos, circularam em uma variedade que ia da fluidez dos lenços, passando pelo Jersey e lurex, indo à densidade do jacquard. O novo bordado também mostrou que promete ser um hit da estação outono/inverno 2019, com tecidos que possuem superfície com brilho próprio, além do bordado de linha e macramê, formando desenhos geométricos sobre a pele.