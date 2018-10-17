Isabella Fiorentino cria coleção de roupas 'autorais'

A modelo e apresentadora Isabella Fiorentino agora investe em uma nova profissão: a de estilista. Após desenvolver três coleções para a marca Madeleine, do OQVestir, a top se uniu ao e-commerce para lançar sua grife autoral, baseado no estilo sofisticado e ultra feminino de Isabella.
As apostas do primeiro lançamento são saias mídi, vestidos, calças amplas e tops em tons terrosos e alaranjados, assim como os clássicos branco, preto e bege, que nunca saem de moda, assim como acessórios, como brincos e lenços, bolsas e sapatos. Além disso, ela investiu em uma coleção de verão com maiôs, hot pants e peças para transitar entre a praia e a cidade.
As peças já estão à venda no OQVestir com valores entre R$ 34,90 (regata) e R$ 1.278 (vestido).
A seguir, Isabella fala sobre moda, sua coleção e inspirações. Confira:
Não é a primeira vez que você colabora com o OQVestir. Foi uma experiência diferente da que você tinha tido?
Fiz três coleções com o OQVESTIR para a Madeleine, marca própria do e-commerce. Agora estamos com uma coleção mais autoral e a diferença é que fui ganhando mais maturidade também e comecei a entender que o que eu gosto tem que estar acima de qualquer coisa. Eu assino uma coleção da qual usaria todas as peças. Comecei a entender um pouco mais da minha consumidora, para que as roupas fiquem com a minha cara, mas sendo sempre democrática. Por exemplo, não sou muito de usar peças muito curtas e nem muito decote, mas eu consegui um equilíbrio nas modelagens, onde consegui manter meu DNA de elegância e sofisticação para chegar numa mulher mais sexy também.
Como foi desenvolver essa? Que tipo de referências você usou, em que você pensou ao desenvolver a coleção?
Primeiro nós sentamos e desenhos quem seria essa mulher da Isabella Fiorentino para OQVESTIR, quem queríamos vestir e chegamos numa mulher moderna, que sai de manhã de casa e faz mil coisas. Ela leva a filha na escola, vai pro trabalho e tem um compromisso no final do dia. Em cima disso criamos uma roupa que transita em todos esses momentos do dia. Além disso, tem uma parte da coleção que é bem mais fresh, mais dia a dia, com alguns tops com a barriga de fora, saias com o short embaixo que deixam as pernas à mostra. E essa mulher que sai de casa e tem o dia todo comprometido com diversos compromissos, encontra as peças ideais aqui na Isabella Fiorentino para OQVESTIR. Encontrei algumas advogadas que me falaram que a coleção está super coringa, com bom caimento, preço bacana, tecidos de ótima qualidade e de quebra com DNA de moda, que é o que muitas procuram hoje em dia. Uma calça de alfaiataria, por exemplo, para ter meu nome tem que ter algum diferencial: pode ser uma assimetria, a cintura um pouco mais alta, pregas, botões diferenciados... Tivemos muito cuidado com essas questões.
Quais são as suas peças favoritas?
Estou apaixonada pelos vestidos mais soltinhos. Inclusive tem um que eu amo! Ele tem um shortinho embaixo e, apesar de ter uma fenda enorme, é longo e só mostra a perna dependendo do movimento. Isso é muito Isabella, sabe? Tem uma leve sensualidade mas é muito sutil. Ele veio em preto, branco e rosa. Para a linha Resort usamos uns tecidos bem fininhos como gaze de algodão. Por exemplo, eu adoro usar preto no verão, acho super chique e elegante mas o preto é pesado, né? Conseguimos trazer peças em preto em tecidos leves. Tem as batas, tem uma camisa com elástico na barra que dá pra usar com short e biquíni por baixo... Sem contar os linhos, que é um tecido que veio tão forte há umas coleções atrás e que continua. É tipo jeans, que nunca sai de moda! Ele é gostoso de usar, pode usar amassado, dá na mala... conseguimos fazer muitas peças bacanas no linho!