Isabella Fiorentino cria coleção de roupas 'autorais'

. Crédito: Reprodução/ Instagram @oqvestir

A modelo e apresentadora Isabella Fiorentino agora investe em uma nova profissão: a de estilista. Após desenvolver três coleções para a marca Madeleine, do OQVestir, a top se uniu ao e-commerce para lançar sua grife autoral, baseado no estilo sofisticado e ultra feminino de Isabella.

As apostas do primeiro lançamento são saias mídi, vestidos, calças amplas e tops em tons terrosos e alaranjados, assim como os clássicos branco, preto e bege, que nunca saem de moda, assim como acessórios, como brincos e lenços, bolsas e sapatos. Além disso, ela investiu em uma coleção de verão com maiôs, hot pants e peças para transitar entre a praia e a cidade.

As peças já estão à venda no OQVestir com valores entre R$ 34,90 (regata) e R$ 1.278 (vestido).

A seguir, Isabella fala sobre moda, sua coleção e inspirações. Confira:

Não é a primeira vez que você colabora com o OQVestir. Foi uma experiência diferente da que você tinha tido?

Fiz três coleções com o OQVESTIR para a Madeleine, marca própria do e-commerce. Agora estamos com uma coleção mais autoral e a diferença é que fui ganhando mais maturidade também e comecei a entender que o que eu gosto tem que estar acima de qualquer coisa. Eu assino uma coleção da qual usaria todas as peças. Comecei a entender um pouco mais da minha consumidora, para que as roupas fiquem com a minha cara, mas sendo sempre democrática. Por exemplo, não sou muito de usar peças muito curtas e nem muito decote, mas eu consegui um equilíbrio nas modelagens, onde consegui manter meu DNA de elegância e sofisticação para chegar numa mulher mais sexy também.

Como foi desenvolver essa? Que tipo de referências você usou, em que você pensou ao desenvolver a coleção?

Primeiro nós sentamos e desenhos quem seria essa mulher da Isabella Fiorentino para OQVESTIR, quem queríamos vestir e chegamos numa mulher moderna, que sai de manhã de casa e faz mil coisas. Ela leva a filha na escola, vai pro trabalho e tem um compromisso no final do dia. Em cima disso criamos uma roupa que transita em todos esses momentos do dia. Além disso, tem uma parte da coleção que é bem mais fresh, mais dia a dia, com alguns tops com a barriga de fora, saias com o short embaixo que deixam as pernas à mostra. E essa mulher que sai de casa e tem o dia todo comprometido com diversos compromissos, encontra as peças ideais aqui na Isabella Fiorentino para OQVESTIR. Encontrei algumas advogadas que me falaram que a coleção está super coringa, com bom caimento, preço bacana, tecidos de ótima qualidade e de quebra com DNA de moda, que é o que muitas procuram hoje em dia. Uma calça de alfaiataria, por exemplo, para ter meu nome tem que ter algum diferencial: pode ser uma assimetria, a cintura um pouco mais alta, pregas, botões diferenciados... Tivemos muito cuidado com essas questões.

Quais são as suas peças favoritas?