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Dicas da Nanda

Invista no couro colorido e garanta um look chique e despojado

O material surge agora em diferentes modelos, como em salopetes, saias e trench-coats

Publicado em 

30 jul 2019 às 19:01

Publicado em 30 de Julho de 2019 às 19:01

Não é segredo para ninguém que as peças de couro – seja ele legítimo ou fake – são totalmente atemporais e versáteis, não é? Elas transitam pelo universo fashion há bastante tempo, tendo seus períodos de transformações.
> Bota de animal print é tendência no inverno; veja dicas da consultora
A grande novidade para a temporada 2019 é que, agora, o couro está mais colorido do que nunca! Isso porque o material surge em diferentes modelos, como em salopetes, saias e trench-coats.
Peças mais soltinhas e vibrantes, combinadas com opções clássicas, como alfaiataria, são uma ótima opção para o office look!

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