Influenciadores capixabas inspiram o povo e arrasam na internet

Diva Griffo e sua "casa de bonecas" que conquistou milhares de fãs na internet Crédito: Vitor Jubini

Nada de viagens para Cancún, festas em iates ou jantares em restaurantes chiques. Eles são “gente como a gente”, sabe? Simples, mas não menos inspiradores, mostram a riqueza de saborear uma macarronada feita em casa ou se divertir numa festa do pijama com os amigos. Ou são populares porque são diferentes, donos de um estilo de vida único.

Se você ainda não os conhece, anda precisando explorar mais as redes sociais. Alguns influenciadores do Estado têm milhares de fãs e já conseguem ganhar a vida com suas postagens, ou “posts”, na linguagem típica digital.

Até pelo nome ela se destaca. Diva Griffo abriu as portas de sua residência para quem quiser ver por meio das redes sociais. No Instagram, ela compartilha seu mundo cor de rosa com mais de 84 mil seguidores. Gente que adora acompanhar o dia a dia da moradora da Vila Rubim, em Vitória, de 40 anos, que decorou cada cômodo de casa com acessórios da cor preferida dela.

PANELAS

A mania começou com um conjunto de panelas, que parecia ter saído da loja de brinquedos. “Comprei pela internet e até chorei quando chegou”, comenta Diva.

Depois, todos os detalhes ganharam o novo tom, do bule de café ao liquidificador e à batedeira, do tapete do banheiro à colcha da cama.

“Quando me mudei, tinha tudo preto e vermelho. Fui doando e decorando a casa aos poucos do meu jeito, como era meu sonho, com tudo da cor rosa. Saio procurando. Quando não acho, mando pintar. Como fiz com o aparelho de air fryer, que só achei na cor preta e mandei para um profissional que faz pintura de carro. Ficou linda! Agora quero deixar minha geladeira toda rosa. Vou mandar envelopar”, relata Diva.

ROUPAS

O guardar-roupa parece ser o único item ainda com diversidade de cores. “Até uso roupa rosa, mas não em tudo”. O sonho mesmo, segundo ela, é ter um fusca rosa.

Diva já trabalhou como gestora de Recursos Humanos, mas largou o emprego e vive apenas da renda de divulgação de marcas parceiras. Apesar de encarar tudo com o maior profissionalismo, diz que não dá conta de responder a todas as mensagens e ainda se assusta com o assédio nas ruas.

“Não sabia que tinha tanta gente que ama rosa! Elas me perguntam onde compro os utensílios. A maioria elogia. Mas alguns seguidores criticam, acham muito infantil ter tudo rosa. Às vezes, fico com medo das reações. Por isso, não gosto de expor minha intimidade. Outro dia, eu estava no shopping e uma garota começou a gritar meu nome. Fiquei com medo”, conta.

Para a influenciadora, muita gente gosta de seguir perfis de pessoas comuns porque há uma identificação. “Gostam do jeito simples, verdadeiro. Não sou uma personagem. Sou uma pessoa comum, de carne e osso, que tem uma casa rosa e dá dicas de limpeza”.