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Novidade doce!

Grife Italiana lança sua própria linha de chocolates

O estilista da Armani se uniu a Guido Gobino - líder italiano de chocolate artesanal - para criar a exclusividade, batizada de: "Armani / Dolci by Guido Gobino"

Publicado em 

13 mar 2019 às 19:35

Publicado em 13 de Março de 2019 às 19:35

Linha de chocolates de Armani e Guido Gobino Crédito: Reprodução Instagram/ @danielafalcao1
Uma novidade para adoçar o dia (literalmente) veio da grife de Giorgio Armani, que agora terá sua própria linha de chocolates. O estilista da marca se uniu a Guido Gobino -  líder italiano de chocolate artesanal - para criar a exclusividade, batizada de: "Armani / Dolci by Guido Gobino". Por enquanto, a guloseima só está sendo vendida nas lojas Armani de Milão. 
Essa não é a primeira vez que a marca se lança no universo gastronômico. Em 2002, abriu sua primeira loja de doces na Via Manzoni 31, em Milão. E em 2010, também se uniu à Venchi, renomada grife italiana de chocolates e sorvetes.

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