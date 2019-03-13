Grife Italiana lança sua própria linha de chocolates

Uma novidade para adoçar o dia (literalmente) veio da grife de Giorgio Armani, que agora terá sua própria linha de chocolates. O estilista da marca se uniu a Guido Gobino - líder italiano de chocolate artesanal - para criar a exclusividade, batizada de: "Armani / Dolci by Guido Gobino". Por enquanto, a guloseima só está sendo vendida nas lojas Armani de Milão.
Essa não é a primeira vez que a marca se lança no universo gastronômico. Em 2002, abriu sua primeira loja de doces na Via Manzoni 31, em Milão. E em 2010, também se uniu à Venchi, renomada grife italiana de chocolates e sorvetes.