Grife Italiana lança sua própria linha de chocolates

Uma novidade para adoçar o dia (literalmente) veio da grife de Giorgio Armani, que agora terá sua própria linha de chocolates. O estilista da marca se uniu a Guido Gobino - líder italiano de chocolate artesanal - para criar a exclusividade, batizada de: "Armani / Dolci by Guido Gobino". Por enquanto, a guloseima só está sendo vendida nas lojas Armani de Milão.