Fotógrafo capixaba ganha prêmio internacional especializado em casamento

O fotógrafo capixaba Bruno Roas ganhou um prêmio internacional com um dos cliques da festa de um casamento realizado em Castelo. Bruno ficou em primeiro lugar no Bride Association 2019, que premia profissionais ao redor do mundo. "A Bride Association é uma das principais associações mundiais de concursos de fotografia, com participação de brasileiros. Este concurso que ganhei só é feito uma vez no ano, onde a foto vencedora recebe um troféu, como se fosse um Oscar pelo melhor trabalho realizado", conta ele que foi premiado no início do mês.
Ele conta que o registro premiado foi feito no último momento da festa, que aconteceu em julho de 2017. "A emoção foi real, os noivos estavam chorando enquanto os convidados cantavam uma música com os braços erguidos para eles. A fumaça do local deu uma textura especial. Muitas pessoas que olham a imagem dizem que ela parece uma pintura", diz.
Fotógrafo há 10 anos, Bruno participa com frequência de alguns concursos. "Mas receber um troféu tendo a sua obra escolhida como a melhor dentre milhares, tem um sabor muito especial. Sem dúvidas é uma honra imensa. Agora este troféu vai ganhar uma estante só pra ele na parede da nossa sala".
Com mais de 200 casamentos no currículo, ele, que fotografa junto com a esposa Milla Roas, ocupa o quarto lugar no ranking mundial da Associação "Inspiration Photographers" que anualmente organiza um concurso considerado o Oscar da fotografia Mundial, o Concurso "Lente de Ouro".