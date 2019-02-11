Filtro solar: 7 produtos que protegem e deixam a pele mais bonita

Sundown todo dia + repelente R$ 39,99
O principal diferencial do produto é unir o benefício e a eficácia do protetor solar e do repelente em uma única solução. Possui extrato de camomila e é seguro para ser usado até nas peles mais sensíveis.
Avène Mat Perfect FPS 60 R$ 87,90
Traz estabilidade na matificação da pele por 12h. Possui alta eficácia, tolerância máxima de peles sensíveis, foto estabilidade e liberação contínua de vitaminas C e E, que aumenta a proteção celular contra os radicais livres.
Nivea sun protect & bronze antimanchas pós-lavagem R$ 36,99
O produto possui betacaroteno contribuindo para o bronzeado natural e saudável. Além disso, oferece o benefício antimanchas pós-lavagem, é resistente à água e indicado para corpo e rosto.
Bronze Splendor Protetor Solar Facial da Eudora R$ 61,99
Com cor universal que atende 93% dos tons de pele das mulheres brasileiras, o protetor uniformiza as imperfeições, tem rápida absorção e previne o envelhecimento, devido ao alto poder de proteção.
Make B. Hidratante Multiprotetor Diurno de O Boticário R$ 77,90
A fórmula garante hidratação superior, controle de oleosidade e alta proteção para a pele diariamente. Além de manter a hidratação regulada, estimula a produção de colágeno e elastina e possui a exclusiva tecnologia skin adapt – que se adequa perfeitamente a todos
os tipos de pele.
Ekos Óleo Buriti FPS 30 da Natura R$ 69,80
Com óleo de buriti, é resistente à água, protege a pele dos danos solares durante a exposição ao sol. Hidrata intensamente, realçando o tom natural da pele. Rico em betacaroteno, o óleo possui propriedades antioxidantes que ajudam a proteger a pele dos efeitos nocivos do sol e, também, a desacelerar o fotoenvelhecimento.
Neutrogena Sun Fresh Aqua Light R$ 69,90
Traz textura ultraleve e alto poder hidratante. Previne o envelhecimento e o aparecimento de irregularidades de tonalidade na pele, ambos causados pelo sol. É resistente à água e ao suor e não obstrui os poros.