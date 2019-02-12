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Abrindo Baú

Filipe Roberto Moreira abre seu baú para a Revista.Ag

O mineiro formado em Direito e com experiências na área da construção civil, representação comercial e advocacia, agora investe no campo da moda masculina
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

12 fev 2019 às 15:52

Publicado em 12 de Fevereiro de 2019 às 15:52

Abrindo o baú Crédito: Carlos alberto silva
Filipe Roberto Moreira, de 24 anos, é mais um mineiro que se apaixonou pelo Espírito Santo. Formado em Direito e com experiências na área da construção civil, representação comercial e advocacia, ele agora investe no campo da moda masculina. Comanda a loja da
We Basic Brasil, marca mineira de calçados produzidos de forma artesanal, aberta recentemente em Vila Velha. “São sapatos de couro feitos à mão, 100% naturais. Não utilizamos couro sintético na fabricação. Outro detalhe que destaca os calçados é que a maioria deles tem o solado costurado, algo mais raro hoje em dia, mas que faz com que a durabilidade seja muito maior”, conta ele, que vai buscar inspiração na Europa para fazer as peças.
 
Com um armário repleto de sapatos, confessa que acaba doando alguns pares. “Sempre tive um gosto pela moda, principalmente em se tratando de calçados. Com a loja, esse gosto aguçou ainda mais”, diz o jovem, que gosta de ir à igreja, sair com a namorada, tocar guitarra e ver séries. E, como bom mineiro, adora ir à praia.
 
“O Espírito Santo tem praias belíssimas e acredito ter conhecido um pouco de tudo que este Estado tem para oferecer. As praias que me chamam mais atenção estão localizadas aqui em Vila Velha e em Guarapari: a Praia Secreta e Meaípe”.
Abrindo o baú Crédito: Carlos alberto silva
Hobby
Música sempre me atraiu e, de certa forma, sempre esteve presente na minha vida, nos melhores momentos. Aos 11 anos, decidi aprender algum instrumento, principalmente ouvindo John Mayer, daí surgiu a paixão pelo violão e pela guitarra.
Abrindo o baú Crédito: Carlos alberto silva
Eu adoro...
Cozinhar. Nos dias mais tranquilos, faço questão de estar na cozinha preparando algo diferente para a minha namorada, amigos e familiares.
Abrindo o baú Crédito: Carlos alberto silva
Não vivo sem...
A Bíblia. Como cristão, ela sempre foi meu norte, meu manual de vida, meu alicerce.
Abrindo o baú Crédito: Carlos alberto silva
Guardo com carinho
Sempre me cobrei muito e busquei ser o melhor naquilo que estava fazendo. Queria ter o reconhecimento e me destacar. Em 2017, ganhei o prêmio Destaque do Ano, competindo com 40 estagiários.
Abrindo o baú Crédito: Carlos alberto silva
Não dou, não vendo e não troco
O quadro “Célula Lord”. Representa meu primeiro grupo da igreja. Liderei com muito amor e carinho. Fiz grandes amigos e pude ajudar muitas pessoas.

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