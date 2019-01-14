Entenda os cuidados necessários com os pets no verão

DIÁRIO DE CHLOÉ

Cão se refresca no calor Crédito: Pixabay / Jan Steiner

Meu querido diário… O verão chegou com força, e nós, assim como vocês, os humanos, também sofremos muito com o calor. E por isso precisamos de alguns cuidados especiais, tanto os felinos, quanto os cachorros. Nesta época, é muito importante estimular o consumo de água, por isso uma boa dica é espalhar vários potinhos pela casa, em lugares frescos. De vez em quando vale até colocar um gelo dentro. Outra dica é adquirir uma fonte de água. E se você gosta de passear com seu mascote, é importante levar uma garrafinha de água para hidratá-lo durante a caminhada. E lembre-se: no horário de verão o passeio deve ser realizado antes das 11 e depois das 17 horas. E é sempre melhor que seja pela grama, ao invés do asfalto, que pode ocasionar lesões nas nossas patas.

Caminhada na areia da praia também exige atenção. Outra coisa, nada de nos deixar no carro com as janelas fechadas, mesmo que seja por alguns minutos, isso é muito perigoso e pode nos levar à morte. Nesta época, fique atento a algumas enfermidades da pele comuns nesta estação, qualquer alteração, é melhor consultar um veterinário. Também é importante ficar atento a qualquer processo de diarreia e vômito, lembre-se que a gente fica desidratado com muita facilidade. A tosa também é uma boa dica nesta estação, assim como os banhos, principalmente para os cachorros. Mas nós, os felinos, também podemos tomar um banho (aqui em casa, no verão, isso acontece com mais frequência). Ah, e nós também precisamos nos proteger contra o câncer de pele, por isso é recomendável o uso de protetor solar. O ideal é passar nos locais do corpo com menos pelagem, como orelhas, focinho e ao redor dos olhos.

Lembre-se: tanto os produtos para banho, quanto o protetor, devem ser próprios para os pets! E quer nos deixar feliz nesta época, nos ofereça um picolé de frutas, a gente adora! Lambeijos e boas férias!

TAPETE GELADO

Neste verão, nada como um tapete refrescante para os pets. Ele reduz gradualmente a temperatura do animal. O gel atóxico dentro do tapete é ativado com o seu peso. É macio e fácil de limpar. Mede 30 x 40 centímetros. É uma ótima dica para esses dias de calor. Preço: R$ 43,69 no mercadolivre.com.br

Os pets também precisam de cuidados especiais no verão Crédito: Dilvulgação

ÁGUA À VONTADE