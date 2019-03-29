DROPS | Os melhores lançamentos em moda e beleza da estação

Drops Crédito: Divulgação

Maria Sanz recebe

Nossa Maria Sanz recebe até o próximo dia 10 de abril, em sua Galeria Garden, as marcas A Garimpeira, Ivana Izoton e The Mono Projects. Ela convidou as 3 marcas de joias e acessórios para integrar o mix de sua loja de quimonos. O projeto é uma iniciativa de Maria, que pretende receber designer e artistas mensalmente no espaço, no Shopping Vitória. A Garimpeira, da também nossa Fernanda Trindade, tem o que há de mais bacana no design de joias e bijuterias. Ivana Izoton se inspirou na própria Maria e em seus quimonos para montar a seleção de joias feitas em prata, ouro, pérolas e esmeraldas. E a The Mono Projects, dos designers Paulo Kunsch e Vitor Medeiros, que já é conhecida pelos braceletes de cobre, latão e prata, acaba de lançar pentes e grampos pra cabelo.

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Cílios power

Após ouvir 15 mil consumidoras e testar mais de 200 máscaras do mercado, a Make B., de O Boticário, desenvolveu em uma fórmula inédita que garante cílios incríveis já na primeira aplicação. É a Explosion Effect, que mal chegou e já virou crush das apaixonadas por maquiagem.

Com shape cilíndrico, embalagem e cartucho em rose gold, ela promete deixar os cílios 13 vezes mais alongados, 12 vezes mais volumosos e 8 vezes mais curvados.

Enriquecida com partículas especiais que aderem facilmente sem aglomerar, permite que você construa o seu efeito preferido, porque seu aplicador, em nylon, deixa os cílios definidos, curvados, intensamente pretos e com volume. Não borra, não acumula e não deixa efeito panda – aquela olheira que a gente odeia.

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Relax necessário

Acaba de chegar em Vitória mais um spa urbano. O Buddha Spa é a maior rede de spas urbanos do país, com unidades em diversas cidades e estados. Os clientes contarão com mais de 25 terapias, desde massagens corporais, banhos de imersão, tratamentos estéticos avançados, Day Spas, além de procedimentos exclusivamente voltados para o público masculino, gestantes e pós-parto. Os serviços oferecidos terão seus valores iniciais a partir de R$ 89,00. A essência do trabalho do Buddha Spa está nos valores do “sentir-se bem”, em todos os aspectos. O despertar dos 5 sentidos é a base do atendimento aos clientes: sons, aromas e chás complementam o toque profissional de cada um de nossos terapeutas. A novidade já começou a funcionar na Praia do Canto.

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Mule customizada