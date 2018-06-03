Dor lombar: tratamentos estão quase sempre errados

O universitário Diego Blanck sofre de dores lombares há um ano. Na foto, ele está em sua primeira sessão de fisioterapia, com o professor Fabiano Dias Crédito: Vitor Jubini

Se você nunca sentiu dor na lombar, saiba que é um forte candidato a ter o problema um dia. Oito em cada dez pessoas vai sofrer a chamada lombalgia pelo menos uma vez da vida. Uma doença que afeta já 540 milhões de homens e mulheres em todo o mundo e cuja causa é difícil de detectar, na maioria dos casos.

E grande parte dos tratamentos indicados está errada, como apontou uma série de artigos publicada no periódico britânico The Lancet, uma das mais conhecidas e respeitadas revistas científicas sobre medicina do mundo.

Para chegar a essas conclusões, pesquisadores fizeram uma revisão sistemática de estudos publicados entre 1990 e 2016 em 195 países

O estudo causou certo alvoroço no meio acadêmico ao fazer uma crítica ao uso número abusivo de solicitações de exames, ao uso inadequado de medicamentos e de cirurgias para tratar a dor lombar.

A publicação desse consenso trouxe uma luz ao tratamento da dor lombar. Chacoalhou o meio médico e os fisioterapeutas, que viram que não estão tratando o problema corretamente, comenta Fabiano Moura Dias, fisioterapeuta, professor e coordenador do grupo de prevenção e tratamento da dor lombar em um projeto desenvolvido por uma universidade particular de Vila Velha.

Segundo o professor, a região da lombar costuma ser problemática assim porque recebe toda a carga do nosso corpo, servindo de base da sustentação do corpo.

Em geral, essa dor é provocada por maus hábitos de vida, como má postura, sedentarismo, por exemplo, diz Dias.

Por isso, a reeducação postural ou a prática de exercícios físicos deveriam ser a primeira opção de tratamento dessa dor.

EXAMES

Ele explica que, ao fazer um exame, como raio-x ou ressonância magnética, para detectar a origem da dor na lombar, a pessoa descobre uma hérnia ou uma discopatia. Sempre tem um achado radiológico, como chamamos. Mas nem sempre ele é a causa da dor lombar. Diante desse exame, o paciente para de ter dor lombar e passa a ser portador de uma doença que na cabeça dele é incapacitante. Tem todo um aspecto psicológico que faz essa pessoa mudar toda a mecânica do corpo dela. Ela vai ficando com medo do movimento, travada igual um robô, não faz mais nada achando que vai piorar o problema, analisa Dias.

Casos mais graves, diz ele, geralmente apresentam outros sinais. Se é uma hérnia, a dor não fica só na lombar. Ela irradia para a perna, que doi, fica dormente. Aí é o caso de fazer exames de imagem, aponta o especialista, que coordena um projeto que presta atendimento gratuito à comunidade.

Ortopedista e membro das sociedades brasileira e norte-americana de coluna, Lourimar de Toledo, afirma que as dores lombares costumam passar depois de alguns dias. Na maior parte dos casos, no momento da crise de dor, indicamos um medicamento analgésico e repouso, que nem deve ser por muito tempo. Mas quando dizemos para os pacientes fazerem exercício, muitos acham ruim, comenta ele.

Para o médico, não são todos os casos que necessitam de exames. E cirurgia é último recurso. O problema é que os exames podem mostrar uma alteração degenerativa na coluna que é comum na evolução do organismo e não necessariamente tem a ver com a dor na lombar. Assim como vamos ganhando rugas, cabelos brancos, passamos a ter algumas alterações na estrutura da coluna com o tempo que podem nem ser uma doença, destaca.

O estudante de engenharia civil Diego Blanck, de 20 anos, há um ano convive com dor na lombar e agora buscou ajuda. No meu caso, acho que é por causa da postura. Passo muitas horas sentado, estudando. No começo, era só um pequeno incômodo. Mas passou a doer mais, conta o jovem.

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