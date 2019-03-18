Desafio: O repórter Isaac Ribeiro montou 5 looks com apenas uma peça

Convidado pela colega de editoria Elis Carvalho, achei que seria simples participar do desafio da Revista.ag #1Peça5Looks: ‘vou usar a mesma calça’, pensei. As colegas Elis e Glacieri Carrareto ouviram minha confortável decisão e sugeriram que, em vez disso, escolhesse uma camisa. Dificultaram as coisas, mas achei uma boa ideia exercitar mais a minha criatividade, e escolhi uma camisa verde oliva, dessas compradas em loja de departamento. Paguei: R$ 58. A alternativa para variar os looks e dar a impressão de novidade foi alternar cores e modelos das calças, sapatos e alguns acessórios como relógios e pulseiras.

Desafio: 1 peça 5 looks Crédito: Arquivo Pessoal

Dia 1

No primeiro dia de desafio usei a camisa com uma calça slim em sarja. Para dar um toque mais social, em sintonia com o ambiente de trabalho, escolhi uma bota marrom.

Desafio: 1 peça 5 looks Crédito: Arquivo Pessoal

Dia 2

Foi dia de usar calça slim jeans, cinto e sapato social pretos. Os acessórios eleitos foram os óculos de sol e um relógio.

Desafio: 1 peça 5 looks Crédito: Arquivo Pessoal

Dia 3

Pela primeira vez, optei por usar a camisa do desafio aberta. Por baixo, escolhi uma camiseta (estilo camuflada) e uma calça skinny cor vinho. Para mesclar com a camisa, uma bota com dois tons marrons.

Desafio: 1 peça 5 looks Crédito: Arquivo Pessoal

Dia 4

Uma calça slim branca, sapato social e cintos pretos. As variações de cores das calças e sapatos servem para diminuir o foco para a tonalidade da camisa, repetida pela quarta vez na mesma semana.

Desafio: 1 peça 5 looks Crédito: Arquivo Pessoal

Dia 5

Uma calça slim jeans, uma camiseta preta e a famigerada camisa verde oliva. A bota marrom quebra o tom. Os acessórios da vez são um relógio azul e uma pulseira preta.