Decoração de festas no ES: confira 6 tendências que vem para ficar

As festas encantam em vários sentidos, com a música, a bebida, a comida, entre outros detalhes. Porém, a decoração e seus elementos têm a capacidade de surpreender e deslumbrar os convidados da entrada ao momento da lembrancinha. O decór de um evento é muito mais do que só o que vemos ali, pois envolve, além do processo criativo, a tradução e a realização de sonhos. Não à toa, esse segmento vive se reinventando para seguir as tendências. Tendências que se fortalecem e se renovam a cada ano. Por isso, conversamos com algumas das decoradoras mais badalads do Estado para antecipar pra você as novidades que vão estar com tudo pelos eventos em 2020.

Para 2020, Rachel vê as casas de festas envelopando o teto e as paredes e tornando suas casas ainda mais atrativas com a sublimação Crédito: Reprodução/ Instagram

CENÁRIOS INTERATIVOS E “ESCONDE-ESCONDE”

A empresária Rachel Pires é responsável pela Nuvem Sublimação, uma das maiores empresas do ramo no país. Ela explica que essas mudanças e inovações na decoração são constantes e podem mesclar até a tecnologia, como é o caso dos cenários interativos, tendência que ela antecipa. “Ele tem efeito 3D, e o tecido sublimado é aplicado na parede e no piso, dando a sensação de que a pessoa está interagindo com a imagem”, explica Rachel. “Para 2020 vejo que as casas de festas, tanto infantil quanto adulto, vão investir para envelopar teto, paredes e tornarem suas casas ainda mais atrativas, com ambientes lounges, de design moderno, almofadas... tudo pensando em poder mudar com facilidade, sem obra, e sem investimentos altos”.

Outro ponto que a empresária aponta é para uma solução simples – criada por ela –, porém útil: um saquinho chamado de “esconde-esconde”, que comporta os doces da mesa, geralmente atacados após o “parabéns”. “Pensei em uma sacolinha personalizada, na qual as pessoas poderiam encher de doces, sem precisar carregá-los na mão, que conversasse com a identidade da festa, e que fosse de excelente custo-benefício. Inclusive, hoje, virou lembrança”, completa Rachel.

Carla e Alessandra ressaltam o uso da natureza indoor e dos arcos backdrops como tendência no décor Crédito: Umbelino fotografia

BACKDROP PARA FOTOS E NATUREZA INDOOR

Não é novidade que os anfitriões estão buscando cada vez mais festas personalizadas, com seu toque especial, e a empresária Alessandra Marianelli, da Flor e Cia, garante que essa é uma das tendências crescentes. “As pessoas buscam cada vez mais fazer daquele evento um momento único”, diz.

E para alimentar os sonhos da personalização, alguns elementos surgem, como o cenário para fotos, por exemplo, também conhecido como backdrop, que chegam em formatos de arco de flores, e podem ser complementados com folhagens, lâmpadas, sementes, e até flores desidratadas. “Esse elemento se adapta superbem ao estilo boho chique, uma espécie de hippie chique, muito usado em eventos ao ar livre, e durante o dia, o que está muito em alta”, esclarece Alessandra Marianelli.

Outra tendência, segundo ela, é a natureza indoor. “Cada vez mais as pessoas optam por casamentos e festas ao ar livre, mas sabendo que o nosso país é tropical, corremos o risco de surpresas climáticas, como a chuva e o vento, por exemplo. Sendo assim, surgiu a ideia, de levar a natureza para dentro do salão, com decorações que remetem aos parques e jardins, utilizando elementos como árvores, pergolados, treliçados, entre outros, dando aos convidados uma sensação de estarem ao ar livre”.

Rebeca procura saber a história de seus clientes antes de criar a decoração Crédito: Staff Photos

OUVIR HISTÓRIAS E PRESERVAR A LIBERDADE DE CRIAÇÃO

E já que cada festa é unica, a empresária, de designer e decoradora Rebeca Duarte acredita na atenção para as histórias daqueles que serão os protagonistas do evento e na liberdade de criação. “É imprescindível conhecer e ouvir as histórias, sonhos e personalidade, para que com essas informações se transformem em uma festa única. Só assim é possível criar um design conceitual e personalizado”, acredita.

. Crédito: Cris Coelho

RESTAURANTE TAMBÉM PODE SER DECORADO

Tendência forte, e que começou com as celebridades, são as festas intimistas, que geralmente são feitas em casa, sítios ou espaços pequenos que proporcionem aos anfitriões fazer uma lista de convidados menor, que contemple convidados realmente especiais para eles. “Hoje as pessoas procuram receber mais em casa, e acho que o que ajudou foram as varandas gourmet e cozinhas em ilha, tendência forte na arquitetura atual”, diz a designer Bruna Medeiros. “Além disso, hoje o mundo está tão conectado, que acho que quando as pessoas se juntam, elas querem realmente estar presentes, vivendo o momento”, conclui.

Bruna ressalta outro estilo que está em alta: pequenas reuniões em restaurantes. “Nada impede que uma pessoa que vá comemorar o aniversário em um restaurante, decore a mesa de uma forma personalizada. Tenho feito muito esse tipo de decor”, revela, acrescentando que o essa tendência vem crescendo no Estado. “O capixaba é bem festeiro, tá? (risos), e aqui as pessoas optam por diferentes estilos de festa, como jantares, almoços, reuniões e eventos em casa.”