De móveis Boho a portas tecnológicas: as novidades em arquitetura no ES

Obras de arte valorizam quarto de casal
A obra de arte de Caio Marcolini é um dos destaques do projeto assinado por Levy Netto, para a Mostra Decora Líder. O arquiteto apostou na escultura do artista plástico em tom coral para dar um charme ao espaço. Alguns trabalhos de Hilal Sami Hilal, Aline Moreno, Maurício Parra e Nazareno, todos da OÁ Galeria, fazem parte da decoração.
Beleza e durabilidade
A Tidelli lançou sua coleção 2019/2020. O estilo Boho foi usado como referência para a criação de peças neutras e fluidas, que reforçam o DNA artesanal da marca baiana. A marca investiu em tecnologias que proporcionam mais conforto e durabilidade às peças. Além de materiais mais leves, novas tramas, tecidos, pontos em macramê e peças em tricot, a marca ainda apresenta 10 novas cores em corda náutica e seis em alumínio.
A maioria das peças é assinada por Luciano Mandelli. Uma das novas linhas é a Padang, que conta com detalhes em madeira e acabamentos em corda náutica tramadas ‘três a três’, sendo possível usar tramas em xadrez, listras ou tramas em cores únicas. A linha conta com cadeira, mesa, poltrona, banqueta de bar e banco e já está disponível na Tidelli Vitória.
Tecnologia e beleza
As portas são o primeiro contato das pessoas com as nossas moradias e funcionam como uma espécie de cartão de visitas. Além da segurança, elas têm também uma função estética. A Tigre acabou de lançar uma linha de portas à prova d’água, com resistência acústica, antibacterianas e resistentes a cupins. A novidade acaba de desembarcar em Vitória com exclusividade naInnovare Esquadrias. Todas as portas possuem 4,2 cm de espessura, são feitas sob medida, com diversas possibilidades de cores e formatos de abertura.
Paisagens
“Confluências em verde” celebra os 25 anos de atividade profissional da artista dinamarquesa Mai-Britt Wolthers. A mostra traz diversas informações geográficas, estéticas, filosóficas e culturais no interior de cada obra, oferecendo uma viagem única por seu processo criativo, que sintetiza experiências anteriores da artista. As paisagens são tema constante na trajetória da artista, ora elas falam de uma paisagem natural, externa e tropical, ora de uma paisagem doméstica, íntima e cotidiana. Por isso, os seus elementos formais sugerem tanto imagens naturais, oriundas da botânica, quanto imagens criadas pelo homem em ações artesanais e industriais. A exposição traz também uma escultura inédita em madeira e cimento pintado com mais de dois metros de altura intitulada “Lonely tree”, que pode ser associada ao sujeito na contemporaneidade: solitário e ao mesmo tempo ciente da importância das relações para o processo de construção do indivíduo. A exposição teve sua abertura no último dia 22 e estará na Matias Brotas Arte Contemporânea até o dia 11/10.