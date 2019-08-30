De móveis Boho a portas tecnológicas: as novidades em arquitetura no ES

Vão livre Crédito: Divulgação

Obras de arte valorizam quarto de casal

A obra de arte de Caio Marcolini é um dos destaques do projeto assinado por Levy Netto, para a Mostra Decora Líder. O arquiteto apostou na escultura do artista plástico em tom coral para dar um charme ao espaço. Alguns trabalhos de Hilal Sami Hilal, Aline Moreno, Maurício Parra e Nazareno, todos da OÁ Galeria, fazem parte da decoração.

Vão livre Crédito: Divulgação

Beleza e durabilidade

A Tidelli lançou sua coleção 2019/2020. O estilo Boho foi usado como referência para a criação de peças neutras e fluidas, que reforçam o DNA artesanal da marca baiana. A marca investiu em tecnologias que proporcionam mais conforto e durabilidade às peças. Além de materiais mais leves, novas tramas, tecidos, pontos em macramê e peças em tricot, a marca ainda apresenta 10 novas cores em corda náutica e seis em alumínio.

A maioria das peças é assinada por Luciano Mandelli. Uma das novas linhas é a Padang, que conta com detalhes em madeira e acabamentos em corda náutica tramadas ‘três a três’, sendo possível usar tramas em xadrez, listras ou tramas em cores únicas. A linha conta com cadeira, mesa, poltrona, banqueta de bar e banco e já está disponível na Tidelli Vitória.

Vão livre Crédito: Divulgação

Tecnologia e beleza

As portas são o primeiro contato das pessoas com as nossas moradias e funcionam como uma espécie de cartão de visitas. Além da segurança, elas têm também uma função estética. A Tigre acabou de lançar uma linha de portas à prova d’água, com resistência acústica, antibacterianas e resistentes a cupins. A novidade acaba de desembarcar em Vitória com exclusividade naInnovare Esquadrias. Todas as portas possuem 4,2 cm de espessura, são feitas sob medida, com diversas possibilidades de cores e formatos de abertura.

Vão livre Crédito: Divulgação

Paisagens