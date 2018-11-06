Cris Tamer vem a Vitória para bate-papo sobre moda e influência digital

Influenciadora digital Cris Tamer comanda talk show em Vitória Crédito: Divulgação Cris Tamer

A influenciadora digital Cris Tamer faz sucesso nas redes sociais e seus looks são motivos de inspiração para as suas seguidoras. Dona de um estilo próprio, trabalhou na Daslu e agora atua como profissional e influenciadora de Mídias Sociais Digitais. Também é consultora e colaboradora de marcas de prestígio nacional. Junto com Astrid Fontenelle, sua amiga, tem a 2bfriends, marca de moda com propósito de capacitar e dar trabalho a mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Cris desembarca em Vitória nesta quinta-feira (08), para comandar um talk show vai falar para um grupo de convidadas sobre inspirações e tendências para o verão 2019. O evento acontece na Mulher Ativa. Batemos um papo com ela. Confira!

Você é mineira e escolheu São Paulo para morar. É a primeira vez que vem a Vitória? Quais são suas expectativas?

Eu já morei em Vitória. Meu primeiro trabalho foi no varejo. Morava em Brasília porque fazia Relações Internacionais na Universidade de Brasília e trabalhava em uma renomada boutique com lojas em todo o Brasil. Após um tempo, fui promovida e assumi a Gerência de Operações de Belo Horizonte e Vitória. Fiquei um ano alternando residência entre essas duas cidades. Foi um período delicioso da minha vida, então é sempre maravilhoso voltar à cidade.

Como é trabalhar com a grife Spezzato?

Foi uma das primeiras marcas parceiras do blog. Estamos juntas há oito anos e é um prazer enorme trabalhar com a Andrea e a Roberta, elas são extremamente profissionais e competentes. Sem dúvida alguma, uma das melhores marcas de moda do mercado nacional.

Qual é a sua formação profissional?

Sou administradora de Empresas com especialização em Marketing de Varejo e Pós-graduada em Gestão de Luxo.

Como faz para conciliar a vida de influenciadora digital, produtora de conteúdo, designer e ainda ser mãe de dois? Como funciona seu trabalho atualmente?

Eu sou muito privilegiada. Trabalho com o que escolhi, tenho tempo para minha família pois posso até trabalhar de casa. Não dou conta de tudo. É uma ilusão achar que eu poderia. Mas dentro de todas as possibilidades, eu acredito estar fazendo o meu melhor. E procuro não sentir culpa se algo não sai como imagino ou planejo. Saber que somos imperfeitas é libertador.

Quando decidiu que seria influenciadora digital? Quais dicas que daria para quem ingressar nesse nicho?

Eu acredito que essa é uma profissão que a gente acontece, não necessariamente escolhe. Mas colaborou bastante o fato de ter tido a ideia de começar um blog quando quase ninguém no Brasil falava disso. Sem querer, foi um pouco visionário. Porque a ideia ali era compartilhar e não ser famosa ou ganhar muito dinheiro. A dica que eu daria é: quanto mais fiel você for à sua essência, maiores as chances de dar certo. Esqueça números de seguidores, likes, pare de se preocupar em agradar. Seja você mesma e não copie ninguém, não existe concorrência nesse mercado. Aliás, existe sim: você mesma. Seja melhor do que seu eu de ontem. Evolua, aprenda, tenha conteúdo interessante para postar.

Você ainda mantém o blog Betty com Sophia Alckmin?

Ah... taí uma das coisas frustrantes que não consigo fazer por falta de tempo: atualizar o blog. Sim, ele ainda existe, mas confesso que o Instagram é prioridade nesse momento.

Como surgiu a ideia de criar a marca de camisetas 2bfriends? Como funciona esse projeto?