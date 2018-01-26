Confira sete motivos para você usar as escadas

Silvania Saadi, professora de piano, usa as escadas do trabalho para se exercitar Crédito: Vitor Jubini

Só de parar na frente de uns degraus, você já morre de preguiça. Para quê usar escadas se a modernidade trouxe o elevador, certo? Bom, para quem está precisando entrar em forma, a melhor escolha pode ser subir alguns lances do prédio.

Com ajuda de especialistas, listamos pelo menos sete vantagens que podem te ajudar a despertar o Rocky Balboa dentro de você. Dá para queimar calorias, tonificar pernas e bumbum, melhorar sua saúde cardiovascular e, de quebra, ajudar o meio ambiente.

Os benefícios são tantos que tem gente que faz das escadas uma verdadeira academia. Caso da professora de piano Silvânia Saadi, 53 anos. Trabalho o dia inteiro. Então, quando chego no prédio, subo nove andares. Pronto! O exercício está feito, diz.

Desde que abandonou o elevador, Silvânia já viu muita diferença no corpo e na mente. Dei uma afinada. E o melhor foi o bem-estar que me isso me gerou, comenta ela.

Por etapas

Para quem se animou a encarar os degraus, o profissional de Educação Física, wellness coaching e comentarista da Rádio CBN Vitória, Roque Luz recomenda começar devagar. Pode subir até ficar sem fôlego. Na primeira semana, vá até o segundo ou terceiro andar. Nas semanas seguintes, suba mais lances da escada. Até que vai chegar o dia em que você conseguirá ir até último andar, orienta.

Com o tempo, acredite, fica mais fácil a subida. E não há riscos de lesão. Segundo Roque Luz, o problema maior é na hora de descer a escada: Na descida, o impacto para frear o peso do corpo vai para ponta dos joelhos. Essa sobrecarga todos os dias pode gerar uma lesão.

Quem se adaptar bem à prática pode ir aumentando o nível de dificuldade. Há duas formas de fazer isso: aumentando o ritmo ou subindo dois degraus de uma vez, por exemplo, sugere o profissional.

E não tem hora ruim. Mesmo na volta do trabalho, de camisa social ou salto alto, ir de escada ainda é uma boa opção. É ideal para quem quer tornais o dia mais ativo, destaca Roque Luz.

Confira os benefícios

1 - Queima calorias

Você queima cerca de 80 calorias em 10 minutos de subida. Se for correndo, o gasto vai para 150 calorias

2 - Fortalece pernas e bumbum

Subir de dois em dois degraus ajuda a trabalhar a musculatura posterior, coxas e bumbum.

Equivale a uma série de agachamento na academia

3 - Fortalece coração e pulmões

Como é uma atividade que exige fôlego, você faz o coração e os pulmões trabalharem, melhorando o condicionamento e prevenindo doenças

4 - Faz viver mais tempo

Subir um lance de escadas pode aumentar sua expectativa de vida em seis minutos. Se sobe dez andares, ganha uma hora a mais de vida, segundo o arquiteto alemão e especialista em envelhecimento Matthias Hollwich

5 - Ajuda a ganhar tempo

Pois a escada acaba sendo forma mais rápida de chegar em casa do que usando elevadores em horários de pico

6 - Deixa a mente ligada

A atividade faz o corpo produzir hormônios como a endorfina, a dopamina, que aumentam o bem-estar e aumentam a concentração

7 - Faz bem ao meio-ambiente

Isso porque a única energia gasta é a do seu corpo

Dicas para iniciantes

Comece em um ritmo mais devagar. Mas nem tanto. Para fazer efeito, é preciso sentir a respiração ficar ofegante e os batimentos cardíacos, acelerados. Se conseguir bater papo sem interromper a conversa para respirar, então o exercício não está bom

Vá aos poucos

Nos primeiros dias, suba até o andar onde aguentar e vá colocando mais lances de escadas à medida que for melhorando seu condicionamento

Aumentando a dificuldade

À medida que o exercício ficar mais fácil, vá alternando a prática. Pode subir um andar de um em um degrau, e o andar seguinte, de dois em dois degraus. Ou subir um andar em ritmo mais rápido, quase correndo, e o andar seguinte mais lentamente

Cuidado na descida

É a descida que gera mais riscos de lesões. Se está sem preparo, evite. Se já tem condicionamento físico, pode descer com o corpo na lateral, alternando os lados

Curiosidades

Dó-ré-mi nos degraus

Vários países, como a Suécia, Itália, Japão e Estados Unidos encontraram nas escadas musicais uma forma de estimular as pessoas a abandonar a escada rolante ou o elevador. A cada degrau, um som novo

Escritórios com cara de academia

Nos Estados Unidos, uma empresa de Minneapolis instalou mesas sobre esteiras, numa experiência com uma clínica. A ideia era os funcionários caminharem enquanto trabalhavam

Corrida vertical

Há campeonatos mundiais de corrida em degraus. Uma bem famosa consiste em subir os 1.576 degraus do Empire State Building, em Nova Iorque (EUA). Na edição de 2013, por exemplo, o vencedor levou pouco mais de 10 minutos para chegar no topo e ser agraciado com uma bela vista

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