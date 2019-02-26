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1 peça 5 looks

Confira o desafio que rendeu produções estilosas para o trabalho

A editora Joviana Venturini escolheu uma peça coringa que rendeu cinco looks diferentes, e nas fotos ela ainda mostrou alguns cantinhos da Rede Gazeta

Publicado em 

25 fev 2019 às 21:02

Publicado em 25 de Fevereiro de 2019 às 21:02

Meu guarda-roupa de todas as estações tem cara de verão, porque inclui vestidos coloridos, peças floridas, muita perna de fora e acessórios artesanais. Nos pés, sapato baixo sempre. Quando fui desafiada por Guilherme, tive que escolher uma peça que aceitasse algumas combinações, durante cinco dias, e meus vestidos estampadões teriam que ficar de fora. Optei por um vestido preto, com uma lycra fininha, que acompanha esse corpinho há uns dez anos, desde que eu ostentava quase 20 quilos a mais. O calorão atrapalhou meu planejamento, que incluiria camisa, mas tive que improvisar uma das combinações, mas acho que no geral deu certo. Ah, e nas fotos também aproveitei pra mostrar alguns cantinhos da Rede Gazeta.
1 Peça 5 Looks Crédito: Divulgação
Dia 1
Escolhi usar o vestido sozinho, pra mostrar como ele é. Meu toque de cor veio no colar artesanal de linha colorida e um salto coral.
1 Peça 5 Looks Crédito: Divulgação
Dia 2
Usei o vestido como saia pra acompanhar a camiseta de uma marca capixaba e o velho All Star branco.
1 Peça 5 Looks Crédito: Divulgação
Dia 3
Optei pelo colete cru, com tênis preto. Antigamente nunca usaria colete. Mas de uns tempos pra cá descobri essa peça e não largo mais.
1 Peça 5 Looks Crédito: Divulgação
Dia 4
A ideia do dia era usar uma camisa, mas o calor insuportável fez com que eu optasse pela camiseta colorida com uma sandália também com um salto baixo e outro colar artesanal de linha. Nesse dia, a proposta era montar um visual mais feminino.
1 Peça 5 Looks Crédito: Divulgação
Dia 5
O quimono com girassóis de uma marca capixaba de moda plus size me salvou da abstinência de roupa florida. Pulseira e rasteira e... pronto! O visual de sexta-feira estava pronto. Agora, o desafio vai para a repórter Elis Carvalho a fazer o mesmo.

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