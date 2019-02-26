Confira o desafio que rendeu produções estilosas para o trabalho

Meu guarda-roupa de todas as estações tem cara de verão, porque inclui vestidos coloridos, peças floridas, muita perna de fora e acessórios artesanais. Nos pés, sapato baixo sempre. Quando fui desafiada por Guilherme, tive que escolher uma peça que aceitasse algumas combinações, durante cinco dias, e meus vestidos estampadões teriam que ficar de fora. Optei por um vestido preto, com uma lycra fininha, que acompanha esse corpinho há uns dez anos, desde que eu ostentava quase 20 quilos a mais. O calorão atrapalhou meu planejamento, que incluiria camisa, mas tive que improvisar uma das combinações, mas acho que no geral deu certo. Ah, e nas fotos também aproveitei pra mostrar alguns cantinhos da Rede Gazeta.

1 Peça 5 Looks Crédito: Divulgação

Dia 1

Escolhi usar o vestido sozinho, pra mostrar como ele é. Meu toque de cor veio no colar artesanal de linha colorida e um salto coral.

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Dia 2

Usei o vestido como saia pra acompanhar a camiseta de uma marca capixaba e o velho All Star branco.

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Dia 3

Optei pelo colete cru, com tênis preto. Antigamente nunca usaria colete. Mas de uns tempos pra cá descobri essa peça e não largo mais.

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Dia 4

A ideia do dia era usar uma camisa, mas o calor insuportável fez com que eu optasse pela camiseta colorida com uma sandália também com um salto baixo e outro colar artesanal de linha. Nesse dia, a proposta era montar um visual mais feminino.

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Dia 5