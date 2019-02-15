Confira o desafio que rendeu looks pra trabalhar com estilo

Para o desafio #1Peça5Looks escolhi o jeans que eu mais gosto, da minha marca de roupas favorita. Uso essa calça há cerca de 7 anos, e esse é o segundo modelo que tenho. Ele é slim, tem uma lavagem linda (que combina com tudo) e veste superbem.

Dito isso, a intenção inicial era combinar com as camisas estampadas - que eu adoro e estão em alta (já usava antes de virar modinha). Elas são a cara do verão. Só que nem sempre tudo sai como programado. No meio da semana o tempo virou, choveu, fiquei pré-gripado, e tudo mudou nas minhas escolhas.

Antes de mostrar meus looks, gostaria de compartilhar uma ideia que sigo na vida: pra mim, não existe a divisão roupa de sair e roupa de trabalhar. Uso a peça quando tenho vontade. Então não é raro me ver com a mesma camisa (ou jeans) num evento/balada/viagem já usada um dia na redação. E vice-versa. Afinal, roupa é pra usar, né?!

Desafio, agora, a editora de fechamento do jornal Notícia Agora, Joviana Venturini, a fazer o mesmo. Quero ver você abusar da criatividade, Jovi!

SOBRE OS LOOKS

Dia 1

O repórter escolheu camisa de linho estampada. Crédito: Ana Luiza Dias

Pra começar, escolhi essa camisa de linho que tem uma estampa linda. E, por conta do calor intenso que tem feito, aderi à sandália papete. Tem gente que torce o nariz? Tem, mas, além de confortável, eu acho estilosa. Então não é raro você me ver por aí com ela.

Dia 2

O repórter escolheu camisa de linho estampada e papete Crédito: Ana Luiza Dias

Essa camisa é a peça mais recente do meu guarda-roupa. Quando bati o olho na estampa, eu amei. E o tecido é uma delícia, bem fresco. Ela é a cara do Carnaval. Também aderi às pulseiras. Não falei que adoro usar a papete? Olha ela aqui de novo!

Dia 3

O repórter Guilherme Sillva, da Revista.AG Crédito: Ana Luíza Dias

A camisa básica é da mesma marca da calça. E o tecido, peruano, é delicioso. Apesar de básica, acho bem chique. Tenho de algumas cores. Pra dar um ar mais descolado, coloquei um tênis.

Dia 4

O repórter Guilherme Sillva, da Revista.AG Crédito: Ana Luíza Dias

O tempo mudou, a gripe chegou e não tava muito animado em pensar em look. Fui no óbvio, mas que não tem erro: look total black, com uma cor apenas nos pés. A camisa também é de um tecido peruano, bem macio. E como tava gripado, ainda carreguei um moletom estampado, que não aparece na foto.

Dia 5

Guilherme Sillva, repórter da Revista.ag Crédito: Danielli Saquetto

A camisa é de uma coleção recente de uma grife de moda praia com uma fast-fashion. Certamente você já viu no meu feed do Instagram ou desfilando num conjuntinho básico por aí. A estampa é linda, o tecido é leve e ela é uma das queridinhas do meu guarda-roupa. Nós pés, um tênis que não usava tinha um tempo. Misturar estampas também é bem legal.