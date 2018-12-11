Confira dicas de como organizar outra comemoração junto com a ceia

As comemorações também podem ser incluídas na ceia de natal Crédito: Unsplash

PERGUNTA: CRISTINA

"Neste Natal, meu marido e eu receberemos toda a família em nossa casa. Estamos comemorando um ano de casados e faremos a nossa primeira ceia. Gostaria de algumas dicas para a organização"

"Se não sabes que presentear a teus seres mais queridos no Natal, presenteie-lhes teu amor. Abrir a casa e receber a família para comemorar uma data que representa o amor e a fé na vida é uma linda iniciativa.

Então, vamos às dicas:

Faça a lista de convidados e ligue, pessoalmente, para eles. Nada de enviar e-mail ou WhatsApp. Nesse momento o convidado deverá sentir-se importante e bem acolhido;

Organize o cardápio e, se for uma ceia compartilhada, defina o que cada um poderá trazer. Faça a divisão de maneira que fique confortável para todos. Aqueles que não têm aptidão ou tempo para a preparação de comida, podem ser designados a levar bebidas ou a encomendarem sobremesas ou docinhos;

Evite correria e lembre-se de separar, com antecedência, a louça, os talheres, os copos, guardanapos e tudo o que for preciso;

Capriche na decoração. Árvore de Natal, flores vermelhas, toalhas com motivos natalinos... use a imaginação, mas evite os exageros;

Se forem receber crianças, organize um cantinho para elas, com jogos, vídeos e brinquedos;

Faça uma seleção musical suave e mantenha o som ambiente, volume baixo para não atrapalhar a conversa;

Organizar um amigo-X, é uma ótima maneira de criar um clima descontraído e alegre. No mais, boa festa!