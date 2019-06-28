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Vão Livre

Confira as novidades em design e arquitetura

A colunista Isabela Castello é quem te conta as novidades

Publicado em 28 de Junho de 2019 às 20:12

Publicado em 

28 jun 2019 às 20:12
Fotografia de arquitetura
Para os profissionais de arquitetura e design de interiores, não basta fazer um lindo projeto, acompanhar a execução e garantir que o resultado final fique como desejado pelo cliente. Para divulgar seu trabalho e captar novos clientes, uma foto profissional faz toda a diferença! É o melhor investimento para divulgar seu trabalho, nos sites, mídias sociais ou na imprensa. A Coluna Vão Livre fez uma parceria com a fotógrafa Camila Santos, oferecendo uma condição especial para os profissionais que são leitores da nossa coluna. Além de garantir fotos lindas para o uso do profissional, as fotos vão compor o banco de imagens da coluna para serem utilizadas em futuras edições. OS profissionais interessados podem obter mais informações enviando e-mail para a coluna.
Vão livre Crédito: Divulgação
Tecnologia e design em lareiras portáteis
Levar plasticidade e poesia através do fogo: esse é o conceito da Ecofireplaces. A empresa, que completou 10 anos, oferece produtos que reúnem design, segurança e compromisso com a sustentabilidade. Com design autoral, suas peças são produzidas por meio de materiais reutilizados de obras, mesclando o rústico ao contemporâneo e tendo no fogo um elemento que humaniza cada uma das criações. A empresa, que hoje dispõe de uma linha com mais de 40 modelos, desenvolveu o biofluido, etanol produzido através da fermentação de cereais, livre de resíduos químicos, perfeito para quem busca opções ecológicas genuinamente brasileiras.
Telhas geradoras de energia solar
A Tesla, uma das empresas mais inovadoras da atualidade e que vem investindo em fontes alternativas de energia, lançou a Solar Roof. O produto já foi testado, aprovado e agora está sendo comercializado nos Estados Unidos. Além de resistente –Elon Musk garante que o produto dura mais de 50 anos!–, atecnologiapromete ser mais barata do que um modelo de telha comum. A Solar Roof melhora o estilo arquitetônico da casa enquanto converte a luz solar em eletricidade. Com uma bateria Powerwall integrada, a energia recolhida durante o dia é armazenada e pode ser utilizada a qualquer momento. Os produtos estão disponíveis em 4 acabamentos: texturizado, suave,Tuscan e Xisto. No Brasil, o produto ainda não está sendo comercializado, mas já é possível fazer uma reserva no site da empresa.
Vão livre Crédito: Fran parente
Espaço para convívio e contemplação
O Hotel Ponta dos Ganchos, no litoral de Santa Catarina, ganhou novo espaço assinado por Jader Almeida. O hotel que foi premiado em 2017 pela Haute Grandeur Global Hotel Prêmios, como o hotel mais relaxante do mundo, investiu nesse novo espaço para proporcionar mais um ambiente de convívio oferecido aos hóspedes.
O resort buscou um espaço para o hóspede contemplar a natureza, degustar um bom vinho ou até mesmo ler um livro.As peças possuem uma combinação harmoniosa de materiais, mas enfatizam, sobretudo, a presença da madeira. Aliado às formas orgânicas das poltronas e à fluidez das mesas de apoio, ajudam a produzir uma sensação de conforto e aconchego.
Vão livre Crédito: Divulgação
Personalização e customização
A decoração dos espaços residenciais busca, cada vez mais, traduzir o estilo e a personalidade de seus moradores. Tera possibilidade de customizar os móveis de forma a adaptar o design ao gosto do cliente é um dos diferenciais da loja Quartos & Etc.
Vão livre Crédito: Divulgação
A loja oferece o serviço de customização, produzindo o móvel em qualquer medida e com o acabamento desejado, adequando cores, madeiras, puxadores e tudo mais, para que o móvel reflita o gosto do cliente. Oferece, ainda, o serviço de re-customização. Se depois de alguns anos que o cliente adquiriu o produto, ele quiser repaginar o produto, a empresa, mediante orçamento, faz as adequações no acabamento ou nos acessórios, de forma que o móvel possa ser personalizado, para se adequar ao novo projeto ou ambiente. 
 

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