Confira as escolhas da semana da editora entre os lançamentos

Com um toque artesanal e ao mesmo tempo sofisticado, os acessórios Leide Vieiro exploram as proporções, desconstruindo a simetria. A designer, de mesmo nome, brinca com materiais diversos para criar um estilo próprio. Aposta, assim, em combinações inusitadas, como neste brinco que teve inspiração no filtro dos sonhos. Leide adora misturar texturas e unir o prata com o dourado.

Cabelo liso também merece cuidado especial. O Boticário acaba de lançar a linha Match Respeito aos Lisos – com fórmula testada e aprovada para cabelos lisos naturais e alisados. A novidade conta com seis produtos para atender a necessidade de cada fio, seja de hidratação intensa e proteção (nos casos de uso constante do secador, chapinha e química) ou para ganhar mais volume e reduzir a oleosidade (queixas comuns de quem tem o cabelo liso). A linha conta com Shampoo e Condicionador de Manutenção, Shampoo e Condicionador de Equilíbrio, além de Máscara de Manutenção 3 minutos e Sérum de Manutenção DD Cream.