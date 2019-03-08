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Confira as escolhas da semana da editora entre os lançamentos

De acessórios aos cabelos: saiba o detalhes dos produtos escolhidos
Mariana Perini

Mariana Perini

Publicado em 

08 mar 2019 às 16:52

Publicado em 08 de Março de 2019 às 16:52

Artesanal sofisticado
Com um toque artesanal e ao mesmo tempo sofisticado, os acessórios Leide Vieiro exploram as proporções, desconstruindo a simetria. A designer, de mesmo nome, brinca com materiais diversos para criar um estilo próprio. Aposta, assim, em combinações inusitadas, como neste brinco que teve inspiração no filtro dos sonhos. Leide adora misturar texturas e unir o prata com o dourado.
Para lisos, alisados e oleosos
Cabelo liso também merece cuidado especial. O Boticário acaba de lançar a linha Match Respeito aos Lisos – com fórmula testada e aprovada para cabelos lisos naturais e alisados. A novidade conta com seis produtos para atender a necessidade de cada fio, seja de hidratação intensa e proteção (nos casos de uso constante do secador, chapinha e química) ou para ganhar mais volume e reduzir a oleosidade (queixas comuns de quem tem o cabelo liso). A linha conta com Shampoo e Condicionador de Manutenção, Shampoo e Condicionador de Equilíbrio, além de Máscara de Manutenção 3 minutos e Sérum de Manutenção DD Cream.

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