Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comer sem culpa

Confira a receita deste talharim com creme de lagosta e pistache

A chef Cleuza Costa complementa seu domingo com essa receita super saborosa

Publicado em 23 de Agosto de 2018 às 16:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2018 às 16:47
Talharim com creme de lagosta e pistache de Cleuza Costa Crédito: Divulgação
 
INGREDIENTES:
500g de lagosta limpa
1 kg de talharim já cozido
1 colher de sopa de manteiga
350ml de creme de leite fresco
80g de pistache torrado
1 colher de sopa de cebola
1 cálice de vinho branco
Azeite, sal e pimenta-do-reino
1 pitada generosa de queijo parmesão
MODO DE PREPARO:
Aqueça bem uma frigideira. No fogo alto, unte com azeite e a colher de manteiga
Coloque a lagosta cortada, tempere com sal e pimenta-do-reino, vire e perfume rapidamente com o cálice de vinho branco
Acrescente o creme de leite, adicione o parmesão e junte a massa já cozida. Acerte o sal e sirva.
Rendimento:
5 porções
Complexidade:
Fácil
Custo:
R$ 90

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados