Confira a receita deste talharim com creme de lagosta e pistache

INGREDIENTES:
500g de lagosta limpa
1 kg de talharim já cozido
1 colher de sopa de manteiga
350ml de creme de leite fresco
80g de pistache torrado
1 colher de sopa de cebola
1 cálice de vinho branco
Azeite, sal e pimenta-do-reino
1 pitada generosa de queijo parmesão
MODO DE PREPARO:
Aqueça bem uma frigideira. No fogo alto, unte com azeite e a colher de manteiga
Coloque a lagosta cortada, tempere com sal e pimenta-do-reino, vire e perfume rapidamente com o cálice de vinho branco
Acrescente o creme de leite, adicione o parmesão e junte a massa já cozida. Acerte o sal e sirva.
Rendimento:
5 porções
Complexidade:
Fácil
Custo:
R$ 90