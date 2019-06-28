Confira 12 vinhos para aquecer a chegada da estação fria

Vinhos e mais vinhos Crédito: Unsplash

Do ponto de vista do calendário anual, o inverno já chegou há alguns dias, mas eu não resisti à tentação de parafrasear no título o badalado lema da série Game of Thrones... Enfim, num país de clima tropical como o nosso, ninguém tem dúvidas de que essa é a melhor estação do ano para apreciar com mais intensidade a bebida tema dessa coluna.

Apesar de nossas altas temperaturas anuais, é curioso observar como a maioria dos brasileiros preferem beber vinhos tintos ao longo de todo o ano, especialmente os mais encorpados, ainda que não necessariamente muito tânicos, em comparação com os espumantes, vinhos brancos ou tintos mais leves e frescos, mais adequados ao nosso clima.

Diante dessa peculiar constatação, selecionei 12 vinhos que representam muito bem essa predileção nacional. Divididos em três grupos temáticos, os rótulos possuem estilos e origens bem distintas, mas que certamente serão capazes de harmonizar com os pratos típicos dessa época e esquentar nossos dias e noites de inverno.

Boa degustação!

Brancos untuosos e encorpados

Quem disse que no inverno vinhos brancos não tem vez? Sabendo escolher rótulos com as características certas, eles também podem ocupar um lugar de destaque nessa estação.

R$ 185 - Domaine Viret La Coudée d'Or 2016 – Rhône (França)

R$ 247 - Bott-Geyl Gewurztraminer Grand Cru Sonnenglanz 2010 – Alsácia (França)

R$ 400 - Sylvain Langoureau Puligny-Montrachet 1er Cru La Garenne 2017 – Borgonha (França) Cellar

R$ 405 - Château Musar Blanc 2008 – Vale Bekaa (Líbano) Mistral

Tintos refinados e gastronômicos

Nesse segmento, a oferta é bastante ampla, afinal de contas, vinho clama pela companhia de uma boa comida. Os pratos mais intensos e consumidos nessa época combinam com tintos de acidez elevada e perfil mais elegante.

R$ 165 - Girolamo Russo A Rina Etna Rosso 2015 – Sicília (Itália)

R$ 218 - Caves São João Porta dos Cavaleiros Reserva 2012 – Dão (Portugal) Vinci

R$ 265 - Clau de Nell Cuvée Violette 2015 – Loire (França) Juss Millesimes

R$ 405 - Tondonia Viña Bosconia Reserva 2006 – Rioja (Espanha) Vinci

Tintos robustos e intensos

Esses são perfeitos para as temperaturas mais baixas e capazes de agradar em cheio o paladar dos brasileiros, graças à sua riqueza de fruta e vigor tânico.

R$ 179 - Eric Texier Brézème Rouge 2016 – Rhône (França) Juss Millesimes

R$ 224 - Vincent Bachelet Pommard Les Chanlins 2013 – Borgonha (França) Mon Caviste

R$ 515 - Château La Croix de Gay 2010 – Pomerol (França) Cellar

R$ 299 - Allegrini La Grola Rosso Veronese IGT 2015 – Veneto (Itália) Grand Cru