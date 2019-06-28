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Vinhos e mais vinhos

Confira 12 vinhos para aquecer a chegada da estação fria

Num país de clima tropical como o nosso, ninguém tem dúvidas de que essa é a melhor estação do ano para apreciar com mais intensidade a bebida tema da coluna "Vinhos e mais vinhos", de Luiz Cola

Publicado em 28 de Junho de 2019 às 19:20

Publicado em 

28 jun 2019 às 19:20
Vinhos e mais vinhos Crédito: Unsplash
Do ponto de vista do calendário anual, o inverno já chegou há alguns dias, mas eu não resisti à tentação de parafrasear no título o badalado lema da série Game of Thrones... Enfim, num país de clima tropical como o nosso, ninguém tem dúvidas de que essa é a melhor estação do ano para apreciar com mais intensidade a bebida tema dessa coluna.
Apesar de nossas altas temperaturas anuais, é curioso observar como a maioria dos brasileiros preferem beber vinhos tintos ao longo de todo o ano, especialmente os mais encorpados, ainda que não necessariamente muito tânicos, em comparação com os espumantes, vinhos brancos ou tintos mais leves e frescos, mais adequados ao nosso clima.
> Descubra os vinhos que fazem jus ao "quanto mais velho, melhor"!
Diante dessa peculiar constatação, selecionei 12 vinhos que representam muito bem essa predileção nacional. Divididos em três grupos temáticos, os rótulos possuem estilos e origens bem distintas, mas que certamente serão capazes de harmonizar com os pratos típicos dessa época e esquentar nossos dias e noites de inverno.
Boa degustação!
Brancos untuosos e encorpados
Quem disse que no inverno vinhos brancos não tem vez? Sabendo escolher rótulos com as características certas, eles também podem ocupar um lugar de destaque nessa estação.
R$ 185 - Domaine Viret La Coudée d'Or 2016 – Rhône (França)
R$ 247 - Bott-Geyl Gewurztraminer Grand Cru Sonnenglanz 2010 – Alsácia (França)  
R$ 400 - Sylvain Langoureau Puligny-Montrachet 1er Cru La Garenne 2017 – Borgonha (França) Cellar
R$ 405 - Château Musar Blanc 2008 – Vale Bekaa (Líbano) Mistral
Tintos refinados e gastronômicos
Nesse segmento, a oferta é bastante ampla, afinal de contas, vinho clama pela companhia de uma boa comida. Os pratos mais intensos e consumidos nessa época combinam com tintos de acidez elevada e perfil mais elegante.
R$ 165  - Girolamo Russo A Rina Etna Rosso 2015 – Sicília (Itália)
R$ 218 - Caves São João Porta dos Cavaleiros Reserva 2012 – Dão (Portugal) Vinci
R$ 265 - Clau de Nell Cuvée Violette 2015 – Loire (França) Juss Millesimes
R$ 405 - Tondonia Viña Bosconia Reserva 2006 – Rioja (Espanha) Vinci
Tintos robustos e intensos
Esses são perfeitos para as temperaturas mais baixas e capazes de agradar em cheio o paladar dos brasileiros, graças à sua riqueza de fruta e vigor tânico.
R$ 179 - Eric Texier Brézème Rouge 2016 – Rhône (França) Juss Millesimes
R$ 224 - Vincent Bachelet Pommard Les Chanlins 2013 – Borgonha (França) Mon Caviste
R$ 515 - Château La Croix de Gay 2010 – Pomerol (França) Cellar
R$ 299 - Allegrini La Grola Rosso Veronese IGT 2015 – Veneto (Itália) Grand Cru
 

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