Claudia Rodrigues corre risco de ter surto de esclerose

A atriz Claudia Rodrigues continua internada Crédito: Reprodução/Instagram @claudia_rodrigues_oficial

Adriane Bonato, empresária de Claudia Rodrigues, usou as redes sociais para falar que a atriz corre o risco de ter um surto de esclerose múltipla por não poder tomar os remédios devido à vacina contra Covid. Ela está esperando o intervalo entre a primeira e a segunda dose do imunizante.

A empresária explicou que a atriz interrompeu o tratamento para tomar as duas doses da vacina da Pfizer por precaução. Mas Bonato ficou revoltada ao saber que, devido à doença, a atriz poderia ter tomado a segunda dose da vacina em um intervalo de três semanas.

"O meu desespero é que eu descobri, eu quero fazer uma denúncia, que a vacina da Pfizer pode ser tomada e o protocolo de indicação de intervalo é de três semanas [entre a primeira e a segunda dose]. Ela é de três semanas a no máximo três meses", disse segurando o choro.

A empresária ressaltou que não estava falando de política nas redes sociais, mas de respeito. "Se tivessem escolhido três semanas, ela já estaria imunizada. Ela não estaria passando por tudo o que está passando".

Bonato falou que a medicação para esclerose chega na sexta-feira (16) e Claudia vai fazer uso. "Amanhã ela [Claudia] vai fazer a medicação para que o surto [de esclerose múltipla] não venha a acontecer. Eu venho aqui pedir para que todos se unam em uma corrente de orações para que nada aconteça, e vai dar certo", disse.

No dia 13 de julho, a atriz passou mal, teve dormência no braço e na perna direita, muita cefaléia, febre e confusão mental. Segundo empresária, a atriz está internada no Hospital Albert Einstein e foi descartada qualquer possibilidade de Covid.