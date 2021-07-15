Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Hospitalizada

Claudia Rodrigues corre risco de ter surto de esclerose

A empresária Adriane Bonato usou as redes sociais para falar que a atriz corre o risco de ter um surto de esclerose múltipla por não poder tomar os remédios devido à vacina contra Covid

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 20:35

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jul 2021 às 20:35
A atriz Claudia Rodrigues
A atriz Claudia Rodrigues continua internada Crédito: Reprodução/Instagram @claudia_rodrigues_oficial
Adriane Bonato, empresária de Claudia Rodrigues, usou as redes sociais para falar que a atriz corre o risco de ter um surto de esclerose múltipla por não poder tomar os remédios devido à vacina contra Covid. Ela está esperando o intervalo entre a primeira e a segunda dose do imunizante.
A empresária explicou que a atriz interrompeu o tratamento para tomar as duas doses da vacina da Pfizer por precaução. Mas Bonato ficou revoltada ao saber que, devido à doença, a atriz poderia ter tomado a segunda dose da vacina em um intervalo de três semanas.
"O meu desespero é que eu descobri, eu quero fazer uma denúncia, que a vacina da Pfizer pode ser tomada e o protocolo de indicação de intervalo é de três semanas [entre a primeira e a segunda dose]. Ela é de três semanas a no máximo três meses", disse segurando o choro.
A empresária ressaltou que não estava falando de política nas redes sociais, mas de respeito. "Se tivessem escolhido três semanas, ela já estaria imunizada. Ela não estaria passando por tudo o que está passando".
Bonato falou que a medicação para esclerose chega na sexta-feira (16) e Claudia vai fazer uso. "Amanhã ela [Claudia] vai fazer a medicação para que o surto [de esclerose múltipla] não venha a acontecer. Eu venho aqui pedir para que todos se unam em uma corrente de orações para que nada aconteça, e vai dar certo", disse.
No dia 13 de julho, a atriz passou mal, teve dormência no braço e na perna direita, muita cefaléia, febre e confusão mental. Segundo empresária, a atriz está internada no Hospital Albert Einstein e foi descartada qualquer possibilidade de Covid.
"Ela continua internada na unidade de terapia semi-intensiva e está passando por uma bateria de exames para descobrir o que realmente está acontecendo pois ela ainda está apresentando alguns sintomas. Se não bastasse isso, a Iza [Rodrigues], filha da Claudinha, testou positivo para Covid-19".

Veja Também

Com apartamento em Nova York, Luciana Gimenez busca casa em Aspen

Defesa de DJ Ivis vai à Justiça para trocar prisão por medida cautelar

Lan Lanh diz que exigência para doador de sêmen era ele não ser 'bolsominion'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis
Imagem de destaque
Dor nas costas, partos difíceis, dentes apinhados e sinusites: os 'defeitos' evolutivos que questionam ideia do 'design inteligente' do corpo humano
Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados