Casa de campo integrada à natureza

O projeto desta residência, assinado pela arquiteta Deborah Roig, primou por soluções inteligentes para melhor aproveitamento do lote. A proposta foi posicionar a residência ao fundo do lote, exigindo menor movimentação de terra e possibilitando avistar a paisagem de todos os ambientes. Com materiais típicos do estilo industrial, como cimento queimado e aço corten, e fachada de pedra, a casa foi construída em curto prazo (10 meses) e teve mínima geração de entulhos. Medidas como aquecimento solar e reaproveitamento de água da chuva tornam a residência ecológica e autossuficiente. A iluminação natural é beneficiada pelas grandes aberturas que integram o exterior à área interna.
Gestos e palavras
Este trabalho faz parte da série Poesia Visual, de Adriano Carraretto, em que o artista utiliza uma técnica mista onde o desenho, a pintura e o bordado se unem para dar forma à composição. O desenho é feito através da sobreposição de linhas que modulam luz e sombra, criando volumes na construção do objeto, conferindo assim um tratamento escultórico. A palavra bordada sobre o papel, une-se ao gesto das mãos desenhadas que manipulam flores pintadas. Juntos - gesto e palavra - conferem um apelo poético visual para transmitir uma bela mensagem...