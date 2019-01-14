Casa de campo integrada à natureza

O projeto desta residência, assinado pela arquiteta Deborah Roig, primou por soluções inteligentes para melhor aproveitamento do lote. A proposta foi posicionar a residência ao fundo do lote, exigindo menor movimentação de terra e possibilitando avistar a paisagem de todos os ambientes. Com materiais típicos do estilo industrial, como cimento queimado e aço corten, e fachada de pedra, a casa foi construída em curto prazo (10 meses) e teve mínima geração de entulhos. Medidas como aquecimento solar e reaproveitamento de água da chuva tornam a residência ecológica e autossuficiente. A iluminação natural é beneficiada pelas grandes aberturas que integram o exterior à área interna.