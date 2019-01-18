Cabelos platinados são tendência para eles no verão

Colorir e descolorir os cabelos é a vontade de muitos. Mas platinar os fios e deixá-lo loiro é uma coragem (ainda) de poucos.

Mas a onda dos cabelos loiros platinados já é comum entre as mulheres, e algumas famosas já investem, como a atriz Débora Secco - que recentemente descoloriu totalmente os fios - e as irmãs Kardashian/Jenner, que volta e meia aparecem com os cabelos renovados.

Os famosos também investiram nos cabelos platinados Crédito: Montagem Gazeta Online

Porém a moda não é só para elas, os homens também entraram no estilo, e celebridades como o ator Chris Messina - que desfilou as madeixas descoloridas na premiação do Globo de Ouro deste ano -, o jogador de futebol Diego Ribas, e o ator Pietro Baltazar, mostram que este estilo é democrático, despojado e elegante.

De acordo com o cabeleireiro Leon Recla, os cabelos platinados se encontram em uma linha tênue entre o antigo e novo, e geralmente retornam à

moda no verão, por causa do clima de “férias”, e da proximidade com o carnaval, o que aumenta a vontade de mudar o visual.

E se a vontade é renovar a cor das madeixas e apostar no tom, alguns cuidados devem ser tomados, pois o processo de descoloração pode causar o ressecamento dos fios, e com o clima quente e seco desta época do ano, os danos podem ser maiores. “Para obter um resultado platinado, muitas vezes, é preciso mais de uma descoloração, que é obtida com a junção de pó descolorante e água oxigenada - a qual varia entre 4 volumes. Para o processo é indicado o acompanhamento de um profissional da área, pois ele vai saber também o momento de retoque do loiro”, complementa Leon.

Além disso, os cabelos platinados requerem tratamentos especiais para a conservação da cor. “É necessário muita proteção UVB/UVA, e ainda evitar piscina pois em contato com o cloro o cabelo pode adquirir uma cor esverdeada. Outro ponto importante é cuidar do couro cabeludo, e levar em conta a incompatibilidade entre químicas”, finaliza o profissional.

Ainda sobre a rotina de cuidados, o hairstylist Saullo Balbino indica usar um xampu específico e fazer hidratações regularmente. “O platinado precisa de ter um shampoo silver (especial para cabelos grisalhos ou cinza) para manter a cor, porque tem uma tendência a amarelar e além disso, é preciso fazer hidratações e reconstruções para manter o fio hidratado, sedoso e com brilho” indica o profissional.

Ele complementa explicando que o estilo platinado é indicado para todos os tipos de cabelo, e também para quem gosta de uma mudança radical. “É indicado para todos aqueles que gostam de estar sempre mudando e também para quem quer adotar um estilo mais moderno”, declara.

PARA CONQUISTAR O PLATINADO DEVAGAR

Uma boa dica para quem já tem os fios claros e quer apostar no platinado mas não quer mudar de uma hora para outra são as colorações clareadoras. “É uma forma mais delicada de alcançar o efeito platinado, tratando os fios ao mesmo tempo que colore. E é mais indicada para quem já tem os fios com uma tonalidade clara, e não quer conquistar o loiro platinado de uma hora para outra”, explica a cabeleireira colorista Edilane Chaves.

QUEM APOSTOU GOSTOU

Rodrigo Pimenta, também cabeleireiro, conta que já havia feito o procedimento em muitos amigos, antes de testar no próprio cabelo. “Optei pela mudança nas vésperas do Carnaval, por ser um período descontraído do ano, e como minha profissão me permite muitas mudanças no cabelo, não encontrei problemas para fazer a transformação”, diz Rodrigo.

O cabeleireiro conta ainda que ficou receoso por conta de já ter químicas nos cabelos, mas resolveu arriscar. “É um procedimento delicado, por isso a opinião e acompanhamento de um profissional é muito importante”, complementou. “Fiquei apenas o período de Carnaval com os cabelos loiros, logo depois tonalizei. Mas para esse ano já estou pensando em descolorir de novo (risos)”, conta Rodrigo.

Filipe Barcelos resolveu mudar o visual e apostou nos cabelos platinados Crédito: Reprodução/ Instagram