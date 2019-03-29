Blazer é tendência e pode ser usado como sobreposição - ou peça única

Blazer é versátil e atemporal: aprenda a usar peça de todas as maneiras possíveis Crédito: Pinterest

Um clássico atemporal que dá um up em qualquer look, o blazer é sem dúvidas um must have no closet de uma fashionista.

Vamos combinar: não há nada mais sexy e ainda elegante do que a confiança de usar um blazer sem nada por baixo. A moda do blazer como blusa (e até vestido) ao invés de sobrepondo uma outra peça pegou muito nos últimos tempos. E não tem muito segredo: coloque seu blazer, uma maquiagem poderosa e saia por aí como uma verdadeira fashionista.

Uma forma diferente também é combiná-lo com um cinto marcando a cintura: o look muda completamente e parece até que é uma roupa nova.

Os cintos-pochete também cabem superbem, uma vez que dão uma quebrada no ar mais formal do blazer transformando-o em um look bem cool.