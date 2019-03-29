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Dicas da Nanda

Blazer é tendência e pode ser usado como sobreposição - ou peça única

A peça é, sem dúvidas, a mais atemporal da moda, e agora chega para compor looks do escritório ao happy hour

Publicado em 

29 mar 2019 às 17:14

Publicado em 29 de Março de 2019 às 17:14

Blazer é versátil e atemporal: aprenda a usar peça de todas as maneiras possíveis Crédito: Pinterest
Um clássico atemporal que dá um up em qualquer look, o blazer é sem dúvidas um must have no closet de uma fashionista.
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Vamos combinar: não há nada mais sexy e ainda elegante do que a confiança de usar um blazer sem nada por baixo. A moda do blazer como blusa (e até vestido) ao invés de sobrepondo uma outra peça pegou muito nos últimos tempos. E não tem muito segredo: coloque seu blazer, uma maquiagem poderosa e saia por aí como uma verdadeira fashionista.
Uma forma diferente também é combiná-lo com um cinto marcando a cintura: o look muda completamente e parece até que é uma roupa nova.
> Boho: entenda porque o estilo está sempre em alta
Os cintos-pochete também cabem superbem, uma vez que dão uma quebrada no ar mais formal do blazer transformando-o em um look bem cool.
 

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