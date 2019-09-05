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Drops

Base à prova dágua até linha fitness estampada: 6 trends em beleza no ES

Quem seleciona e conta todos os detalhes dos lançamentos é a editora da Revista.Ag Mariana Perini
Mariana Perini

Mariana Perini

Publicado em 

05 set 2019 às 13:28

Publicado em 05 de Setembro de 2019 às 13:28

DROPS Crédito: Divulgação
> Marca vegana cria adesivos estrelados para secar espinhas
Cobre tudo
Você está em busca de uma base realmente matte que cobre tudo? Essa é a proposta da nova base Color Trend Matte Real de Avon, com alta cobertura, efeito matte e 8 tonalidades diferentes entre os tons de nude, bege e chocolate. E mais: é à prova d’água.
Color Trend Matte Real - R$ 22,99
Drops Crédito: Divulgação
Hidrogel na pele
Na onda das máscaras faciais, a Neutrogena lançou opções para hidratar (Hydro Boost) e para purificar (Purifying Boost). Bastam 15 minutinhos no rosto para o efeito desejado, ou seja, uma pele mais limpa, renovada, hidratada, com viço. Corra até a farmácia mais próxima e garanta a sua!
Drops Crédito: Divulgação
Cheiroso e vegano
A linha Mamãe e Bebê da Natura foi relançada com novas fórmulas 100% veganas. A clássica água de colônia, que muitas mulheres adoram usar, é feita sem sulfatos, silicones, óleo mineral, álcool etílico e corantes, e ainda tem embalagem com 100% de plástico verde e opção de refil. 
Drops Crédito: Divulgação
Drenagem facial
A massagem facial é mais uma tendência de skincare que se inspirou na rotina de beleza das coreanas. Aí entram em cena os rolinhos feitos de pedras preciosas, como este do kit da Océane, feito de Quartzo Rosa. Além do rolo massageador, vem o chamado gua sha, conhecido como botox oriental pelo seu poder de lifting. A proposta é fazer uma drenagem linfática na pele, aliviar a tensão muscular, tonificar e facilitar a absorção dos cosméticos.
DROPS Crédito: Divulgação
Malhação estilosa
A linha fitness da Farm ganhou nova coleção com seis estampas inéditas para dar um up em todo mundo que quer manter o ritmo. A novidade já está disponível em lojas selecionadas da marca, além das lojas físicas e do site da Centauro. A parceria com a Centauro tem como objetivo atender cada vez melhor as mulheres que buscam artigos esportivos com informações de moda. O abacaxi ganha destaque na estampa Abacaxitos, que aparece em duas versões: com miniprints e com maxiprints.
Drops Crédito: Divulgação
Amenize as estrias
As estrias são causadas pela ruptura das fibras colágenas localizadas na derme. São muito comuns nos adolescentes durante o estirão e nas meninas, quando ganham mais volume nos quadris e seios, durante a adolescência. Segundo a dermatologista Sandra Federici, os tratamentos envolvem a recuperação desse colágeno. Estrias brancas são consideradas mais antigas, e as vermelhas, mais recentes. Portanto, essas últimas respondem melhor aos tratamentos. A médica alerta que a estria pode e deve ser tratada assim que ela surge. “Ácidos em casa e no consultório, lasers, microagulhamento e Luz Intensa Pulsada são algumas das opções. Mas o ideal é associar técnicas pare alcançar melhores resultados”, explica Sandra.

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