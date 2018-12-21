Assinatura floral: o serviço que garante flores impecáveis em casa

As flores trazem sensações que harmonizam e encantam os ambientes. E por isso ter a casa florida é o sonho de muita gente, mas alguns já tornaram esse desejo realidade ao contratar o serviço de assinatura floral.

A assinatura floral é uma proposta para quem gosta ter a casa sempre florida, com arranjos especiais e que muitas vezes transmitem personalidade ao lugar. O designer floral Marcelo Ceciliano de Almeida explica que existem diferentes tipos de pacotes, e os valores variam de acordo com o tamanho do arranjo. O atendimento é personalizado, e os arranjos podem ser entregues ou montados no local semanalmente, completa.

O trabalho é exclusivo e direcionado ao cliente, que escolhe desde as cores e tamanhos até os tipos de flores que vão compor os arranjos. Marcelo ainda esclarece que as preferências do cliente são definidas em um encontro inicial, para que a composição dos arranjos tenha a ver com o estilo de cada um. Procuro traduzir a personalidade das pessoas através das flores, especifica o designer.

Esse tipo de serviço pode ser usado de diferentes maneiras. As flores têm a capacidade de humanizar o ambiente, e por isso muitas pessoas optam por tê-las sempre renovadas com a assinatura. E além disso, elas podem surpreender, como por exemplo, quando atendi um marido que ao invés presentear a esposa com um buquê, optou por uma assinatura floral, diz a arquiteta e designer floral, Bruna Medeiros.

Além de deixar o ambiente com mais vida, a assinatura trabalha sempre com as flores da estação, e dessa forma proporciona um contato com diferentes espécies. Vou adaptando o que está disponível no mercado ao gosto e necessidade dos clientes, esclarece Bruna. Ela ainda alerta para uso das espécies de flores, pois algumas pessoas podem ser alérgicas a certos tipos específicos. Trabalho com ambientes há quase 25 anos, e sempre percebi o quanto os ambientes são transformados com a presença das flores, mas na hora de produzir os arranjos deve-se tomar muito cuidado para que não incomodem, seja pelo aroma ou visualmente, explica a designer.

Bruna esclarece que para cada tipo de vaso existe uma produção ou adaptação diferente, e na assinatura floral ela também dá dicas sobre como preservar a beleza das flores e fazer o arranjo durar mais. Dou sugestões úteis para conservar as folhas e flores, como por exemplo, borrifar água gelada e tirar as folhas secas ao longo do tempo. Acredito que ter a casa sempre bela é um grande presente para si mesmo, conclui Bruna Medeiros.

Felipe Backer aprendeu com a mãe a ter gosto pelas flores e contrata o serviço devido à rotina corrida Crédito: Luciana Azevedo

O empresário Felipe Backer conta que seu gosto pelas flores é de família, pois sua mãe costumava fazer arranjos para receber os convidados em casa. Depois de conhecer mais sobre o serviço de assinatura floral ele resolveu testar, e hoje adora o serviço. Apesar de gostar muito de ir a feira, e escolher as espécies para montar meus próprios arranjos, a rotina corrida e agitada nem sempre me reserva tempo. E com a assinatura posso contar com a praticidade de sempre ter arranjos bonitos e com a minha personalidade em casa, relata o empresário.

Pela grande variedade de flores que recebe, Felipe acabou conhecendo novas espécies e diferentes tipos de arranjos. Gosto muito de flores exóticas e desconhecidas, e através da assinatura pude descobrir algumas, como por exemplo, as proteas, que possuem uma beleza mais selvagem, pela qual me encantei e amo ter em casa, exemplifica ele.

A médica Anna Thereza Leadebal já tinha o hábito de fazer arranjos em casa, ou levar seus vasos para a florista. Mas após optar pela assinatura floral ela se encantou com as diferentes composições que recebe. Adoro enfeitar a minha casa e acho que as flores dão cor e um clima de festa, como se a casa estivesse sempre pronta para receber os amigos. Além disso, amo as sugestões e as surpresas nos arranjos que estão sempre por vir, expõe Anna.

A empresária Thais Helena Medeiros assina o serviço de arranjos florais para sua loja Crédito: Divulgação