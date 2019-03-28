As 6 cervejas artesanais ideais para harmonizar com chocolates

Chocolate e cerveja? saiba como combinar esses dois queridinhos do paladar Crédito: Montagem Gazeta Online

Não é exagero meu dizer que dez entre dez publicações especializadas, sommeliers e entusiastas da cerveja trabalham com harmonização de cervejas e chocolates nesse período pré-Páscoa. Mesmo que isso ainda soe como improvável ou novidade para você, querido leitor, afirmo que, na minha opinião, essa experiência de harmonização é uma das mais surpreendentes dentro do mundo da gastronomia. É por isso que me junto aos demais e venho trazer essas dicas.

Vou adocicar essa temática reforçando que essa combinação de sabores do chocolate e da cerveja foi, de longe, minha experiência mais avassaladora do curso de sommelier: a partir de então, eu mesma quebrei paradigmas pessoais em relação ao descobrimento de novos sabores. A harmonização de cerveja com chocolate tem tudo para agradar o paladar se for uma harmonização de contraste ou também de similaridade. O contraste entre os ingredientes do chocolate e da cerveja pode criar um terceiro sabor, por serem opostos, ou a cerveja pode oferecer as mesmas notas palatáveis e olfativas que o doce. Vale lembrar que você também pode brincar com sobremesas e cervejas e que a experiência vai de cada um: se te agrada na boca, é só apreciar.

Ressalto essa novidade discorrendo a respeito da formação desses alimentos, que contêm similaridades no equilíbrio entre o doce e o amargo: o chocolate tem açúcares que, de acordo com a porcentagem, equilibram o amargor que vem do cacau; e a cerveja é uma equação de amargores vindos do lúpulo e dulçores recorrentes dos açúcares do malte. Ou seja: tem tudo para ser um espetáculo para o seu paladar.





Trouxe para vocês três tipos de chocolate com sugestões de harmonização com estilos e também com rótulos.

Chocolate Branco

Delirium Red

Cervejaria Huyghe/ Delirium, Bélgica

ESTILO: Strong Fruit Beer.

A leve acidez da cereja adicionada a essa cerveja corta, com sutileza, a gordura residual presente no chocolate branco, causando uma sensação incrível ao paladar. A Delirium Red também possui notas amendoadas que combinam perfeitamente com o chocolate.

Eisenbahn Strong Golden Ale

Cervejaria Eisenbahn, SC

ESTILO: Belgian Strong Golden Ale.

Esta cerveja é uma daquelas cervejas incríveis vendidas a preços acessíveis. Com teor alcoólico mais elevado, essa Strong Golden Ale tem um aroma de frutas e dulçor equilibrado que vão muito bem com a neutralidade de amargor dos chocolates brancos.

Chocolate ao leite

Tupiniquim Bock

Cervejaria Tupiniquim, RS

ESTILO: Bock.

Apesar de brasileira, esta cerveja segue à risca o estilo Bock alemão e é uma harmonização fácil com chocolate ao leite, no que chamamos de harmonização por similaridade. O dulçor do malte e as notas de caramelo presentes completam a festa.

Bodebrown

Cacau IPA. Cervejaria Bodebrown, PR

ESTILO: American IPA.

Harmonização ousada! Esta premiadíssima cerveja equilibra o amargor do cacau e dos lúpulos adicionais com o malte adocicado da sua fórmula e com excelente carbonatação. A riqueza dos aromas e sabores precisa ser valorizada com um bom chocolate!

Chocolate amargo

Barba Ruiva Stout

Cervejaria Barba Ruiva, ES

ESTILO: Stout.

Supercomplementar nas suas notas de toffee e caramelo, essa cerveja, que é uma das minhas queridas para os (nem tão frios assim) invernos capixabas. O dulçor e o equilíbrio do malte e do lúpulo pedem um chocolate meio amargo como companhia.

Colorado Demoiselle

Cervejaria Colorado, SP

ESTILO: Robust Porter.