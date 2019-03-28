As 6 cervejas artesanais ideais para harmonizar com chocolates

Não é exagero meu dizer que dez entre dez publicações especializadas, sommeliers e entusiastas da cerveja trabalham com harmonização de cervejas e chocolates nesse período pré-Páscoa. Mesmo que isso ainda soe como improvável ou novidade para você, querido leitor, afirmo que, na minha opinião, essa experiência de harmonização é uma das mais surpreendentes dentro do mundo da gastronomia. É por isso que me junto aos demais e venho trazer essas dicas.
Vou adocicar essa temática reforçando que essa combinação de sabores do chocolate e da cerveja foi, de longe, minha experiência mais avassaladora do curso de sommelier: a partir de então, eu mesma quebrei paradigmas pessoais em relação ao descobrimento de novos sabores. A harmonização de cerveja com chocolate tem tudo para agradar o paladar se for uma harmonização de contraste ou também de similaridade. O contraste entre os ingredientes do chocolate e da cerveja pode criar um terceiro sabor, por serem opostos, ou a cerveja pode oferecer as mesmas notas palatáveis e olfativas que o doce. Vale lembrar que você também pode brincar com sobremesas e cervejas e que a experiência vai de cada um: se te agrada na boca, é só apreciar.
Ressalto essa novidade discorrendo a respeito da formação desses alimentos, que contêm similaridades no equilíbrio entre o doce e o amargo: o chocolate tem açúcares que, de acordo com a porcentagem, equilibram o amargor que vem do cacau; e a cerveja é uma equação de amargores vindos do lúpulo e dulçores recorrentes dos açúcares do malte. Ou seja: tem tudo para ser um espetáculo para o seu paladar.
Trouxe para vocês três tipos de chocolate com sugestões de harmonização com estilos e também com rótulos.
Chocolate Branco
Delirium Red
Cervejaria Huyghe/ Delirium, Bélgica
ESTILO: Strong Fruit Beer.
A leve acidez da cereja adicionada a essa cerveja corta, com sutileza, a gordura residual presente no chocolate branco, causando uma sensação incrível ao paladar. A Delirium Red também possui notas amendoadas que combinam perfeitamente com o chocolate.
Eisenbahn Strong Golden Ale
Cervejaria Eisenbahn, SC
ESTILO: Belgian Strong Golden Ale.
Esta cerveja é uma daquelas cervejas incríveis vendidas a preços acessíveis. Com teor alcoólico mais elevado, essa Strong Golden Ale tem um aroma de frutas e dulçor equilibrado que vão muito bem com a neutralidade de amargor dos chocolates brancos.
Chocolate ao leite
Tupiniquim Bock
Cervejaria Tupiniquim, RS
ESTILO: Bock.
Apesar de brasileira, esta cerveja segue à risca o estilo Bock alemão e é uma harmonização fácil com chocolate ao leite, no que chamamos de harmonização por similaridade. O dulçor do malte e as notas de caramelo presentes completam a festa.
Bodebrown
Cacau IPA. Cervejaria Bodebrown, PR
ESTILO: American IPA.
Harmonização ousada! Esta premiadíssima cerveja equilibra o amargor do cacau e dos lúpulos adicionais com o malte adocicado da sua fórmula e com excelente carbonatação. A riqueza dos aromas e sabores precisa ser valorizada com um bom chocolate!
Chocolate amargo
Barba Ruiva Stout
Cervejaria Barba Ruiva, ES
ESTILO: Stout.
Supercomplementar nas suas notas de toffee e caramelo, essa cerveja, que é uma das minhas queridas para os (nem tão frios assim) invernos capixabas. O dulçor e o equilíbrio do malte e do lúpulo pedem um chocolate meio amargo como companhia.
Colorado Demoiselle
Cervejaria Colorado, SP
ESTILO: Robust Porter.
A Demoiselle é uma cerveja de entrada das boas, daquelas que todo mundo que está começando no mundo das cervejas especiais deve provar. Com adição de café, essa porter ganha força extra na sua composição e ainda tem um sabor de tostado dos bons.