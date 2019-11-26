Aprenda um truque simples para descansar os olhos das telas

Tela refletida na lente de óculos: hábito pode causar olho seco Crédito: Shutterstock

Já parou para pensar quantas horas por dia seus olhos ficam vidrados em telas? Todo mundo sabe que esse exagero no uso dos dispositivos eletrônicos traz consequências para a saúde. E a vista também sofre. Mas não adianta aconselhar ninguém a abandonar o tablet ou o celular. O jeito é apelar para o bom senso.

Com algumas pequenas pausas programadas, é possível dar um descanso para seus olhos, evitando que fiquem muito secos. Para isso, especialistas ensinam um truque simples e muito eficaz.

Segunda a médica oftalmologista do Hospital de Olhos de Vitória, Klícia Molina, hoje em dia quase todos os pacientes tem os olhos secos e a prevalência da miopia tem aumentado substancialmente. Estamos usando muito a visão de perto por conta do uso prologado de tablets e smartphones. Até nos momentos de descanso estamos usando os nossos olhos, seja com a TV, com celulares e até lendo um livro. E por isso acabamos piscando muito pouco, aumentando os casos da síndrome dos olhos secos, as alterações retinianas e a miopia, diz ela.

Algumas dicas podem contribuir para evitarmos esses problemas. A primeira delas é realizar pausas durante o trabalho que nos permita sair de frente dos eletrônicos. Isso vai ajudar a desfocarmos dos aparelhos e então, piscarmos mais os olhos, evitando a síndrome dos olhos secos, aponta.

A médica cita uma regra que ela recomenda que todos façam. E a regra do 20X20X20. Ela ajuda muito a descansar as vistas e consiste basicamente no seguinte: a cada 20 minutos trabalhando e usando a sua visão é ideal que você faca um descanso de 20 segundos intercalando ora o olho fechado e ora olhando um objeto a 20 metros de distância. Essa é uma regra de descanso e que melhora a frequência da síndrome do olho seco e da miopia, orienta Klícia.

Miopia

O médico do Hospital de Olhos, André Machado afirma que a pausa também ajuda a prevenir a miopia. Para prevenir a miopia essa pausa também se faz importante para que possamos olhar para diferentes distâncias durante o dia. Assim, exercitamos nossos olhos para as curtas e longas distâncias. Já para evitar as alterações retinianas, ocasionadas pela exposição à luz azul das telas, fazemos a prevenção que é colocar nas lentes dos óculos de grau, uma proteção que previne contra a luz emitida pelos celulares e computadores, comenta ele.