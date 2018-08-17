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Aprenda o prazer de ser feliz sozinho

A colunista Luciana Almeida revela a importância dessa felicidade única

Publicado em 17 de Agosto de 2018 às 17:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2018 às 17:57
A felicidade está em cada um de nós. Confira o texto de Luciana Almeida sobre o tema. Crédito: Unsplash
 
PERGUNTA: NILCE
"Estou morando com uma prima e quero ser mais independente. Ela tem um namorado e eu não quero que ela sinta-se na obrigação de me levar em seus programas. Vivi muitos anos casada e realmente tenho dificuldade em fazer um programa sozinha. Por onde começar?"
Acredite, um grande número de pessoas sente certo desconforto ao estar sozinha. Mas é uma questão de habituar-se com um novo padrão de comportamento.
Somo seres gregários, gostamos e precisamos conviver com outras pessoas, mas também é necessário estarmos só, em nossa companhia. Esta é uma boa maneira de promover o nosso autoconhecimento e fortalecer a autoestima. Garanto que após algum tempo você vai apreciar o privilégio dos seus momentos com você mesma. Algumas dicas para estreitar e apreciar este relacionamento:
Saia para caminhar. Desenvolva a arte da apreciação. Observe o que aparece em seu caminho, ande pelas ruas e aprecie o que você encontrar, comece a meditar. Está provado que a meditação auxilia no processo de autoconhecimento, na mudança de comportamento e no aumento da positividade; leia mais e assista mais filmes, isso aumenta o seu nível de conhecimento e, por consequência, torna o seu repertório mais interessante para uma boa conversa; viaje sozinha, este é um exercício libertador; vá à um restaurante, café ou bar; enfim, não conseguimos nos libertar de um hábito atirando-o pela janela. É preciso fazê-lo descer a escada, degrau por degrau. Por isso é questão de começar e perseverar.
A melhor maneira de ser feliz com alguém é aprender a ser feliz sozinho. Daí a companhia será questão de escolha e não de necessidade...
Até a próxima!

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