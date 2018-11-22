Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Por menos de R$20

Aprenda a receita desta deliciosa 'Picanha à Italiana'

O chef Juarez Campos ensinou este prato delicioso, prático, e de fácil preparação

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 18:26

Redação de A Gazeta

Picanha à Italiana de Juarez Campos Crédito: Vitor Jubini
A picanha é considerada uma carne nobre, ou seja, os pratos com esse ingrediente geralmente rendem delícias dignas de pratos luxuosos. E para acompanhar a nossa edição especial de luxo, o chef Juarez Campos ensinou esta picanha à italiana, que pode ser feita por menos de R$20 reais, e é super fácil de preparar.
INGREDIENTES:
4 fatias, de 100g cada,
de picanha maturada
4 folhas de sálvia fresca
1 pitada de orégano seco
1/4 de xícara de vinho branco seco
1/4 de xícara caldo de carne (se necessário)
Pimenta dedo-de-moça ou pimenta-de-cheiro
2 colheres de sopa de azeite
2 dentes de alho
1 colher de café de salsa picadinha
MODO DE PREPARO:
Doure a picanha e o alho no azeite (vire só uma vez). Junte as ervas e a pimenta. Retire o excesso de gordura. Junte o vinho branco e deixe evaporar.
Junte o caldo se necessário e deixe encorpar. Salpique com salsinha. Sirva com purê ou risoto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados