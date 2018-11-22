Aprenda a receita desta deliciosa 'Picanha à Italiana'

A picanha é considerada uma carne nobre, ou seja, os pratos com esse ingrediente geralmente rendem delícias dignas de pratos luxuosos. E para acompanhar a nossa edição especial de luxo, o chef Juarez Campos ensinou esta picanha à italiana, que pode ser feita por menos de R$20 reais, e é super fácil de preparar.
INGREDIENTES:
4 fatias, de 100g cada,
de picanha maturada
4 folhas de sálvia fresca
1 pitada de orégano seco
1/4 de xícara de vinho branco seco
1/4 de xícara caldo de carne (se necessário)
Pimenta dedo-de-moça ou pimenta-de-cheiro
2 colheres de sopa de azeite
2 dentes de alho
1 colher de café de salsa picadinha
MODO DE PREPARO:
Doure a picanha e o alho no azeite (vire só uma vez). Junte as ervas e a pimenta. Retire o excesso de gordura. Junte o vinho branco e deixe evaporar.
Junte o caldo se necessário e deixe encorpar. Salpique com salsinha. Sirva com purê ou risoto.