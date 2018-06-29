Aprenda a fazer granola salgada de castanhas com flocos de arroz

As amêndoas, as castanhas e as sementes de girassol são antioxidantes e excelentes fontes de energia. Seus nutrientes contêm elementos que melhoram o sistema imunológico, ajudam na digestão, além de serem ótimos no combate ao envelhecimento da pele. O gergelim é uma excelente fonte de magnésio, reduz a hipertensão e previne doenças cardíacas e o câncer, além de ser ótimo para aumentar o ganho de massa muscular, entre outros benefícios. A cúrcuma é excelente anti-inflamatório.
Eu simplesmente adoro esta granola! Faço uso em diversas ocasiões. Para comer com frutas e iogurte, para servir como crosta de peixes e até para substituir a farofa de mandioca. Ter um elemento crocante nos pratos é algo que me atrai tanto pela textura como pelo irresistível apelo daquele barulhinho no momento da mastigação.
INGREDIENTES:
350g de flocos de arroz
100g de gergelim branco
20g de amêndoas torradas
20g de castanhas-de-caju torradas
20g de castanhas-do-pará torradas
15g de sementes de girassol
50g de mistura de temperos secos (cebola, alho, salsa, pimentão vermelho, tomate, salsa, cebolinha e coentro)
10g de cúrcuma em pó
25 ml de azeite de oliva
Sal
MODO DE PREPARO:
Quebre todas as castanhas e amêndoas em um almofariz
(ou pique na faca se preferir). Numa frigideira grande, em fogo médio, disponha o gergelim e deixe torrar, sempre mexendo. Quando começar a dourar, adicione os flocos de arroz e continue mexendo para que fiquem bem crocantes. Acrescente o azeite, incorpore-o bem à mistura e, em seguida, acrescente a cúrcuma. Misture bem para haja uma distribuição uniforme. Junte as castanhas e a mistura de temperos. Tempere com sal.
RENDIMENTO:
Três porções
COMPLEXIDADE:
Fácil
CUSTO:
R$ 10,50