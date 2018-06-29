Aprenda a fazer granola salgada de castanhas com flocos de arroz

Granola salgada de castanhas com flocos de arroz Crédito: Divulgação

As amêndoas, as castanhas e as sementes de girassol são antioxidantes e excelentes fontes de energia. Seus nutrientes contêm elementos que melhoram o sistema imunológico, ajudam na digestão, além de serem ótimos no combate ao envelhecimento da pele. O gergelim é uma excelente fonte de magnésio, reduz a hipertensão e previne doenças cardíacas e o câncer, além de ser ótimo para aumentar o ganho de massa muscular, entre outros benefícios. A cúrcuma é excelente anti-inflamatório.

Eu simplesmente adoro esta granola! Faço uso em diversas ocasiões. Para comer com frutas e iogurte, para servir como crosta de peixes e até para substituir a farofa de mandioca. Ter um elemento crocante nos pratos é algo que me atrai tanto pela textura como pelo irresistível apelo daquele barulhinho no momento da mastigação.

INGREDIENTES:

350g de flocos de arroz

100g de gergelim branco

20g de amêndoas torradas

20g de castanhas-de-caju torradas

20g de castanhas-do-pará torradas

15g de sementes de girassol

50g de mistura de temperos secos (cebola, alho, salsa, pimentão vermelho, tomate, salsa, cebolinha e coentro)

10g de cúrcuma em pó

25 ml de azeite de oliva

Sal

MODO DE PREPARO:

Quebre todas as castanhas e amêndoas em um almofariz

(ou pique na faca se preferir). Numa frigideira grande, em fogo médio, disponha o gergelim e deixe torrar, sempre mexendo. Quando começar a dourar, adicione os flocos de arroz e continue mexendo para que fiquem bem crocantes. Acrescente o azeite, incorpore-o bem à mistura e, em seguida, acrescente a cúrcuma. Misture bem para haja uma distribuição uniforme. Junte as castanhas e a mistura de temperos. Tempere com sal.

RENDIMENTO:

Três porções

COMPLEXIDADE:

Fácil

CUSTO: