Adestramento: Saiba quando começar com o treinamento de seu cãozinho

Esta semana vamos continuar com as dicas
para evitar mau comportamento dos pets.
Começar o adestramento após os filhotes completarem seis meses
Alguns veterinários e praticantes de um modelo mais tradicional de adestramento recomendam que você só inicie a educação dos filhotes a partir dos seis meses. Acontece que o cachorro já começa a aprender desde que nasce. No início, a melhor instrutora é a mãe dele. Mas, no momento em que ele chega à sua casa, o cãozinho já está aprendendo. Dos 2 aos 4 meses, inclusive, é o momento em que o cachorro mais aprende.
A ideia de muitos tutores de só adestrar depois dos 6 meses pode fazer com que o filhote adquira vícios como roer móveis ou latir muito se ficar sozinho. Depois, fica mais difícil corrigir.
Como evitar o problema
Iniciar o adestramento nesse período entre 2 a 4 meses, logo que o filhote chega, usando métodos do adestramento inteligente, com reforço positivo, estímulos de bons comportamentos e associações positivas.
Esfregar o focinho do cachorro no xixi e cocô
Essa técnica vem do adestramento tradicional. Apesar de parecer meio absurda, é muito usada, principalmente porque funciona com alguns cachorros de temperamento forte, que não se intimidam com broncas. Mas, na maioria das vezes, não dá certo. Ao ouvir bronca por fazerem as necessidades no lugar errado, alguns cachorros vão ficar com medo. E, na próxima vez, vão fazer no lugar errado do mesmo jeito, mas escondido. Ou pior: o cachorro pode entender a bronca como uma forma de atenção que o dono dá para ele: O cachorro pensa: quando eu faço no lugar certo ninguém olha para mim, mas quando faço no lugar errado chamo atenção, então passa a valorizar a bronca.
Como evitar o problema
Toda vez que o cachorro fizer xixi no lugar certo, é preciso recompensá-lo. Além do instinto, que o atrai a fazer no mesmo lugar pelo cheiro, ele cria uma associação positiva, já que ganhou uma coisa por fazer xixi onde o tutor quer. Além de recompensar o acerto, é necessário ignorar completamente o erro. Não fale, não olhe, não toque e não limpe a sujeira na frente dele. Deixe o cão em outro cômodo enquanto limpa a bagunça.
Para o cachorro que acabou de chegar, pode ir liberando a casa ao poucos. Mantenha o pet em um só cômodo, como a área de serviço, por exemplo, com o lugar coberto 80% por jornal. Com o tempo, ele vai se acostumando a fazer no jornal e você vai diminuindo a área coberta. Para quem não quer manter o cachorro fechado, sugiro acompanhar os horários em que o cachorro está mais propenso a fazer xixi e cocô, ou seja, 15 a 30 minutos depois das refeições. Perto desses horários você pode deixá-lo no ambiente que tenha a fralda ou jornal. E se der certo, fazer festa.