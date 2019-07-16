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Cotidiano

A apresentação pessoal é uma boa ferramenta para mostrar quem você é

A apresentação pessoal é uma ótima ferramenta para despertar nas pessoas um interesse sobre o conteúdo da sua mensagem
Luciana Almeida

Luciana Almeida

Publicado em 

16 jul 2019 às 19:01

Publicado em 16 de Julho de 2019 às 19:01

A apresentação pessoal é uma ótima ferramenta para despertar nas pessoas um interesse sobre o conteúdo da sua mensagem Crédito: Unsplash
 
PERGUNTA: DENISE
"Na semana passada, presenciei duas situações que despertaram a minha atenção. Em um casamento formal, no fim do dia, um convidado vestia jeans e camisa polo. A outra cena ocorreu em uma cerimônia de assinatura de contrato: um alto servidor público, que representava um secretário de Estado, estava vestido com uma camisa de mangas curtas, muito amassada, jeans e tênis. Penso que são atitudes muito deselegantes".
Muitas pessoas confundem tempos modernos com desleixo. Sou completamente a favor da liberdade de expressão, o “ser você mesmo”... está tudo certo. É interessante quando a pessoa consegue descobrir e ser fiel ao seu estilo. Esta é uma prova de personalidade, mas acredito que a apresentação pessoal é uma ótima ferramenta para despertar nas pessoas um interesse sobre o conteúdo da sua mensagem, de quem você é. E, aqui entre nós, quem não quer ser aceito, acolhido, ouvido, inserido?
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Tudo bem que, neste mundo de várias possibilidades, existe a turma do “tô nem aí”. Ok, eu respeito. Mas, aqui, a minha intenção é falar para quem quer conviver e construir relacionamentos pessoais positivos, satisfatórios. Neste caso, independente do seu estilo, existem regras que, com certeza você conseguirá adaptar ao seu estilo de vida. Afinal, hoje em dia esta cada vez mais em baixa o radical extremista. Sabe aquele tipo que diz: não visto um terno nem no casamento da minha filha! Em minha opinião, isso é um exemplo de radicalismo egoísta.
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Já está comprovado por diversas pesquisas sobre o assunto, realizadas em várias universidades conceituadas – como a Oxford, Universidade da Califórnia, entre outras – que se vestir bem traz vantagens profissionais e pessoais.
Acredito que qualquer pessoa pode respeitar o seu estilo pessoal e vestir-se de forma apropriada para qualquer evento. Isso é uma demonstração de criatividade, respeito e elegância.
Até a próxima!

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