8 bronzeadores que são aposta para pele dourada neste verão

Vitrine: quer o bronze perfeito? Dá só uma olhada nesse produtos Crédito: Bernardo Coutinho

Você é daquelas pessoas que têm dificuldade em ficar bronzeada até no verão? Seus problemas acabaram! Hoje, no mercado, já têm produtos que facilitam a produção de melanina que dá a coloração à pele. E o melhor de tudo: ainda protegem e deixam de lado os malefícios dos raios UV.

A dica é respeitar as recomendações do rótulo e ser feliz, aproveitando os dias de sol mais intenso que duram até meados de fevereiro. Na lista, dicas de produtos para caprichar no bronze e proteger a pele, sem deixar o controle da oleosidade e os cuidados pós-sol de lado.

1) R$ 25,90 - Desodorante Tonalizante Corporal, da Natura

Possui textura matte, ideal para quem procura efeito bronzeado natural. Também é hidratante e é indicado para todos os tipos de pele.

Desodorante Tonalizante Corporal, da Natura Crédito: Reprodução/Divulgação/Natura

2) R$ 95,00 - Bio Bronze, da Adcos

Recém-lançado, o produto dá um aspecto bronzeado natural à pele sem a necessidade de tomar sol. Pode ser usado durante todo o ano e também para igualar o tom de pele.

Bio Bronze, da Adcos Crédito: Reprodução/Adcos

3) R$ 27,00 - Betacaroteno, da farmácia Alquimia

Esse é o bronzeado em cápsulas. Ricas em betacaroteno, um pigmento encontrado em alimentos de cor laranja, as cápsulas dão aquele empurrãozinho para o sol fazer o maior efeito na pele.

Betacaroteno, da farmácia Alquimia Crédito: Divulgação/Elo Comunicação

4) R$ 90,00 - Australian Gold

É o acelerador de bronzeado que ganhou a graça dos brasileiros. Serve para intensificar o bronzeado natural e igualar o tom de pele com resultados instantâneos. O produto tem um extrato de café que acelera a pigmentação.

Australian Gold Crédito: Reprodução/Sephora

5) R$ 229,00 - Spray Dior bronze

Óleo para o sol que possui ação dupla: protege e embeleza o corpo e o cabelo. Impede o ressecamento e intensifica o bronzeado.

Spray Dior bronze Crédito: Reprodução/Sephora

6) R$ 110,00 - Musse autobronzeante St. Tropez

De fácil aplicação, o produto promete dar um bronzeado instantâneo com um spray que seca em 60 segundos.

Musse autobronzeante St. Tropez Crédito: Reprodução/Sephora

7) R$ 130,00 - Iluminador para corpo e cabelo, da Luminate

Aumenta a luminosidade da pele com um brilho dourado que intensifica o bronzeado naturalmente. Também pode ser usado nos cabelos, para proteger, sem deixar aquele efeito pegajoso.

Iluminador para corpo e cabelo, da Luminate Crédito: Reprodução/Sephora

8) R$ 44,90 - Autobronzeador solar, de O Boticário

Da linha Cuide-se Bem, deixa a pele luminosa e sem manchas. Tem textura leve para não deixar pegajoso e possui fragrância agradável.