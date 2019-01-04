5 acessórios para usar na beira da praia (ou piscina) nesse verão

O calor chegou e com ele as tendências desfiladas nas passarelas da temporada de verão. E para quem vai curtir as férias, seja na praia ou piscina, mas não quer deixar de lado o estilo, selecionamos alguns dos acessórios mais indicados, que vão deixar o look confortável e muito estiloso.

LENÇOS

Eles são leves e coloridos, e por isso a fluidez combinam com a estação. “Os lenços podem ser usados no cabelo, como cinto, ou até mesmo enrolado no chapéu”, diz a consultora de moda Iara Quaresma.

CHAPÉUS

Indicados para a proteção do couro cabeludo e da pele, os chapéus também podem ser o item mais estiloso do look. “Ele deve ser usado nas praias e nas ruas. Dá para usar a peça com shorts, vestidos e entre outras peças, pois é um item democrático”, destacou Iara.

PEÇAS EM ACRÍLICO

O colorido dos brincos e colares em acrílico remete a alegria do verão. “Eles trazem personalidade ao look, e para o verão quanto mais cor melhor. Então a dica é misturar todas as cores”, explica a consultora.

ACESSÓRIOS DOURADOS

Os acessórios dourados, com búzios, caiu no gosto das famosas. Iara Quaresma explica que essa já é a terceira temporada com as peças em alta, e que elas têm a ver com um estilo Boho, mais descontraído, porém estiloso.

TORNOZELEIRAS