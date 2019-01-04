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Moda

5 acessórios para usar na beira da praia (ou piscina) nesse verão

As peças douradas e as tornozeleiras prometem ser febre pela terceira temporada consecutiva, e os looks garantem diferentes combinações

Publicado em 04 de Janeiro de 2019 às 14:05

Ana Luiza Oliveira

Ana Luiza Oliveira

Publicado em 

04 jan 2019 às 14:05
O calor chegou e com ele as tendências desfiladas nas passarelas da temporada de verão. E para quem vai curtir as férias, seja na praia ou piscina, mas não quer deixar de lado o estilo, selecionamos alguns dos acessórios mais indicados, que vão deixar o look confortável e muito estiloso.
LENÇOS
Eles são leves e coloridos, e por isso a fluidez combinam com a estação. “Os lenços podem ser usados no cabelo, como cinto, ou até mesmo enrolado no chapéu”, diz a consultora de moda Iara Quaresma.
CHAPÉUS
Indicados para a proteção do couro cabeludo e da pele, os chapéus também podem ser o item mais estiloso do look. “Ele deve ser usado nas praias e nas ruas. Dá para usar a peça com shorts, vestidos e entre outras peças, pois é um item democrático”, destacou Iara.
PEÇAS EM ACRÍLICO
O colorido dos brincos e colares em acrílico remete a alegria do verão. “Eles trazem personalidade ao look, e para o verão quanto mais cor melhor. Então a dica é misturar todas as cores”, explica a consultora.
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ACESSÓRIOS DOURADOS
Os acessórios dourados, com búzios, caiu no gosto das famosas. Iara Quaresma explica que essa já é a terceira temporada com as peças em alta, e que elas têm a ver com um estilo Boho, mais descontraído, porém estiloso.
TORNOZELEIRAS 
As tornozeleiras fazem seu retorno nesse verão. E os diferentes modelos podem ser usados nos dois pés, ou como um mix em apenas um. “Todas as propostas estão em alta, então a regra é seguir o seu estilo pessoal”, finalizou a consultora.

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